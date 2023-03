Diego Leonardi estuvo de invitado por zoom al programa de Mañanisima. Pero esto terminó muy mal porque tuvieron una discusión con Pampito y Carmen Barbieri decidió sacarlo del aire al ex campeón de Gran Hermano.

Carmen Barbieri explotó en un móvil contra Diego Leonardi

Fue una discusión tan acalorada que cuando finalizó la entrevista, abruptamente, el estudio quedo con un ambiente tensos y los participantes quedaron muy nerviosos. "Pero mirá si viene y nos caga a piñas", dijo Pampito.

"Sí, a mí me dio miedito", acotó Estefi Berardi. La rivalidad entre Leonardi y Pampito comenzó casi al mismo tiempo que Gran Hermano. En una nota que le hicieron en Mañanísima en su momento, el panelista le dijo que "no repudiar las posturas homofóbicas de Martina Stewart" estaba mal y atrasaba. Leonardi se defendió "la libertad" de la jugadora a decir lo que pensara, por más que eso fuera atacar a la gente por cuestiones de preferencias sexuales.

La cosa comenzó de manera rara. Leonardi arrancó con todo y acusó a Pampito de "inventar un informe, sacarlo de contexto y ser mala leche". Pampito le pidió que bajara un poco el tono. "A esta chica que no la conozco", le dijo ex colectivero a Estefi. "Yo te defendí siempre, pero ahora me caes muy mal", le respondió ex participante de Combate.

Todo terminó cuando Leonardi dijo: "No voy a hablar más de este pibe para no darle más prensa, porque hace tres días que viene hablando de mí" y Carmen explotó: "No, querido, no, vos no vas a decirnos a nosotros de qué vamos a hablar. Sacalo, sacá, listo, chau. Te pido perdón yo si algo de lo que se dijo acá te molestó, pero así no va, de ninguna manera".

