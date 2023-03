Nazarena Vélez tuvo una contundente respuesta a Carmen Barbieri, luego de que la conductora hablara sobre ella. La mamá de Federico Bal, la trató a la angelita, indirectamente, de "sorete".

La conductora de Mañanisima, la trató de esa manera porque se sintió atacada por la mamá de Barbie Vélez, cuando Nazarena expresó que la admira por cómo sabe "nadar en la mierda", ante los escándalos de Fede Bal y su separación escandalosa con Sofía Aldrey.

Escandalo Sofia Aldrey y Fede Bal: La filosa respuesta de Nazarena Vélez a Carmen Barbieri

"¡Cómo se enoja! ¡Cómo se enoja!", dijo Nazarena después de ver la nota de Carmen. Ángel De Brito acotó muy picante: "Te dijo sorete". Entonces, la panelista declaró: "Sí, ella me lo dijo, pero me chupa un huev... Me lo paso por las nalgas, que son bastantes grandes. Yo no le quise decir sorete. No fue la intención".

"De verdad, yo siento que nada muy bien en la mierda, en el barro. Lo sabe manejar, lo sabe capitalizar", dijo la mamá de Barbie. “Y quiero que entienda que yo no voy a andar por la vida hablando de ella. Me vienen a hacer notas y yo no las hago. Yo hablo acá, en el programa en el que estoy contratada. Y ella me tiene que entender mejor que nadie”, declaró.

"Uno tiene que servir, porque si vos (Ángel) estás hablando durante una hora de Federico Bal, yo alguna acotación te tengo que hacer, si no soy una planta. Ahora, si yo llego a mi casa y hago historias, bueno, sí, ‘soltar. ¡Qué te metés!’. No tiene nada que ver", siguió.

"Es una mina que entiende esto como nadie, se cruzaba con la amante de su marido y hablaba. Y en sus obras destrozaba a su marido y hablaba de la infidelidad. Yo de verdad siento que sabe nadar en el dolor, en la mierda, en el barro. En esas cosas de las que uno se quiere despegar rápido... Carmen esto no lo padece, si no yo no tocaría el tema", terminó Nazarena.

EF