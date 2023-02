En medio de la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey por las numerosas infidelidades del actor, de hecho, una de las compañeras de Carmen Barbieri, Estefi Berardi, fue señalada como una de las terceras en discordia, la conductora se refirió a la polémica y sorprendió con sus declaraciones.

En comunicación con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, Carmen Barbieri se refirió al escándalo. “Me toca un rol difícil porque soy la madre de Fede y porque no me gusta verlo triste”, dijo la conductora.

“No por todo esto estoy a favor de lo que hizo Fede. No estoy del lado de él, estoy en contra de la infidelidad”, aclaró Carmen Barbieri sobre las infidelidades de su hijo sobre Sofía Aldrey.

Carmen Barbieri se sinceró con respecto al escándalo de Fede Bal

Por último, también tuvo una opinión sobre los chats que se filtraron a la prensa y también de la manera en la cual Yanina Latorre los consiguió. “Apostaba mucho a la pareja con Sofía. A ella la quiero mucho, no pensé que iba a actuar así porque es una dama. Es una mujer maravillosa”, exclamó la mamá de Fede.

EF.