El tenso cruce que tuvieron Carmen Barbieri y Nicole Neumann se dio en vivo en el programa de el trece “Los 8 Escalones Millonarios”, cuando a modelo le arrojo un comentario un poco picante sobre Fede Bal. Todo comenzó cuando Guido Kaczka dijo: "En nuestro país se le dice cordialmente ‘bolacero’ a la persona que dice mentiras, exagera o inventa historias inverosímiles, ¿verdadero o falso?”, y Carmen respondió: Una palabra antigua, ¿no? Antes se decía: ‘Este es un bolacero".

Fue entonces cuando Nicole Neumann dijo: "Mucho bolacero dando vueltas, igual”. La reacción de Carmen fue automática y respondió: "Te pido por favor que no des nombres", haciéndose cargo de toda la polémica que está dando vuelta en los medios hace más de una semana. Por su parte Nicole hizo una aclaración a la comediante: "No me refería a eso Carmen, por favor".

Carmen Barbieri

Nicole Neumann

Fede Bal rompió el silencio y hablo de su polémica separación

El actor que interpreta a Lola en Kinky Boots, habló de toda la polémica que se generaron con los chats que sacó a la luz su ex novia Sofía Aldrey.

Fede Bal y Sofia Aldrey

"Los tomo como lo que son, son bromas. Es algo que a la gente le divierte. No tengo que hablar con nadie de nada. Que hablen todo lo que quieran, está todo bien. Entiendo el juego y son chimentos. Me parece que los abogados son para cosas un poco más graves", dijo Fede a toda esta polémica.

J.M