Carmen, la exempleada de Wanda Nara, rompió el silencio sobre la relación con la empresaria: "Me mintió"

Meses atrás salió a la luz el mal momento que estaba viviendo Carmen, la exempleada de Wanda Nara, al encontrarse en Europa sin poder volver a nuestro país. La mujer aseguró que no tenía papeles, que trabajaba en negro y que no tenía ni para comer en la casa que le cuidaba a la empresaria.

Wanda Nara desmintió las acusaciones con fotos, videos y audios donde Carmen parece una más de la familia y la expuso con respecto a su forma de pensar con respecto a la raza negra. Sin embargo, en diálogo con "LAM", la mujer contó su verdad y relató cómo fueron grabados dichos audios.

La postal que compartió Wanda con su mamá y Carmen.

"Wanda a mí me mintió. Me llamó para llevarme a Francia, 'Te voy a blanquear, te voy a poner los papeles en orden, te voy a pagar 600 euros', me dijo. Bueno, yo le creí, me pagó el pasaje y me fui. En la pandemia le pregunté si me iba a blanquear y me dijo 'Cómo hinchas con eso'. Yo le dije 'no, yo te pregunto porque vos me dijiste'", expresó Carmen.

Como si eso fuera poco, Carmen reveló que la empresaria le decía que no podía salir a la calle porque al no tener los papeles en regla, la policía podía meterla presa, por lo que la mujer no salía a la calle por miedo a ser detenida.

Carmen reveló que Wanda Nara le debe plata

"Me debe 2 años y medio", aseguró la exempleada de Wanda. Carmen detalló que cuando el escándalo salió a la luz, Nora Colosimo empezó a tratarla mal. "Me llevaron al aeropuerto (Nora y su novio), nos sentamos en un barcito, ella estaba escribiendo, yo no sé ni lo que pusieron porque yo estaba tan nerviosa que lo único que quería era que se fueran. Me hizo firmar, firmé y después dijo que la letra era mía. Yo en ningún momento escribí nada, no hice nada".

Carmen confesó que Nora le dio 500 euros y el novio le dio 100 euros más. Sin embargo, el resto del dinero que supuestamente le iba a mandar Mauro Icardi, nunca llegó. Pero eso no es todo, la mujer reveló que Wanda Nara la hacía hablar mal de otra gente, la grababa con ayuda de Kennys Palacios y que esos son los audios que circularon en los medios.