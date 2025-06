Carolina Amoroso muestra su panza, embarazada de 7 meses

Carolina Amoroso vive con una felicidad serena y luminosa al saber que, en los primeros días de septiembre, conocerá a su hijo. La periodista de TN, Telenoche, Cadena3 e Infobae en Vivo, y autora de los libros Llorarás. Historias del éxodo venezolano y Hackear la Argentina, que atraviesa su sexto mes de embarazo y disfruta de este momento con plenitud junto a su marido, el ingeniero y músico Guido Covini, le contó a CARAS cómo vive este dulce momento.

"Es un varón y tengo fecha para el 10 de septiembre. Es algo que me atraviesa la vida. Lo sueño parecido a Guido, mi marido", afirmó Carolina Amoroso. Se casaron hace un año y medio, ambos deseaban profundamente este embarazo, y ahora lo viven como una pequeña revolución amorosa que los transforma día a día.

Caro ya preparó el cuarto y saber que es un niño y le hizo ilusión por el idilio que tiene la mamá con su hijo varón.

Qué dijo la periodista sobre cómo vive su embarazo

“Estoy en un sueño, pero al mismo tiempo muy real, porque es algo que te atraviesa la vida, el cuerpo, todo. Es mi sueño cumplido y aún lo será más cuando esté con nosotros, cuando nazca. Me imaginaba de mil maneras, hace un tiempo que ya lo quería, nunca es suficiente lo que imaginás o fantaseas, hay cambios físicos y sigue siendo un momento mágico y poderoso. Guido es el mejor compañero que elegí para la vida, para ser papá y hasta para mi profesión, porque me acompaña, me quiere ver brillar, es un gran aliado, un gran tío y tiene afinidad con sus sobrinos. Los dos estamos muy ansiosos y muy felices. Los dos somos primerizos y este es un camino de descubrimiento. Sabemos que es un varón y pensamos nombres y empezará con “V” pero no lo tenemos decidido aún”, cuenta Carolina.

La periodista está pensando junto a su esposo en nombres que empiecen con "V" para su bebé.

Respecto a cómo cambió su vida a partir del embarazo, Carolina cuenta que hace equilibrio porque ha sido un año muy intenso, con propuestas y proyectos intere santes que quiso afrontar.

“Afortunadamente, la panza me acompañó muy bien en días que son eternos y semanas de 6 días. Lo bueno es que en todos los ámbitos me sentí muy contenida y además creo que el disfrute de lo que hago ayuda a que no viva la carga laboral como exigencia sino como una forma de canalizar mi pasión. La verdad es que tengo la bendición de trabajar de lo que amo, y eso también es importante en medio de este proceso. He tenido algunos antojitos, pero la verdad es que fluyó muy bien hasta ahora todo, gracias a Dios", afirma Amoroso.

Y agrega: "En mi interior cambió la sensación de que a partir de ahora soy responsable de algo mucho más grande e importante que incluyo yo misma. Al mismo tiempo, me reforzó la idea de que cuidarme es una forma también de cuidar esa vida que viene”, concluye Carolina, quien parece hacerle honor a su apellido en cada expresión y cada gesto.

Texto: Rebeca Peiró.

Fotos: F. de Bártolo/ Perfil

Agradecimientos: Maquillaje y peinado: @tinaxmua para @silvinaroccisano Outfits: Maa Maternity Accesorios: Luna Garzón