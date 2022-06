China Suárez y Rusherking: aparecieron las imágenes de su primera producción juntos

La China Suárez y Rusherking llevaron a su pareja a otro nivel y son los protagonistas de una súper producción fotográfica.

La actriz de 30 años y el cantante de 22 compartieron en sus redes sociales las primeras imágenes del trabajo que hicieron para La Mala Peluquerías de Juan Manuel Cativa, amigo íntimo de la diosa.

Desde la cuenta de Instagram de las figuras se pueden ver detalles de ese shooting en el que el total look es cuero negro, un outfit que ambos decidieron compartir. Aunque las imágenes juntos aún no salieron a la luz, fue Luli Fernández quien dio detalles de este primer trabajo de la pareja en Socios del espectáculo.

"Armaron todo mega confidencial. No estuvieron solos. En medio de la producción llega Emilia Mernes. También forma parte de esta campaña. Ella no quiso hacer fotos sola con Rusherking. Las fotos eran Rusherking con ellas dos. No quería con él solo para no armar polémica", contó Luli en el programa de El Trece semanas atrás.

"Luego llega el Duki. El más simpático y más copado. Se sentó en un sillón, Juanma lo quiso sumar a las fotos le dijo 'vení, sumate'. y Duki dijo 'esto no es lo mío'. Se sentó en un sillón y esperó a su novia", agregó.

La teoría sobre el romance de la China Suárez y Rusherking

Desde que la China Suárez y Rusherking confirmaron su romance, los comentarios y rumores se hicieron moneda corriente entre ellos, así como las más desopilantes teorías.

Entre ellas, fue Estefanía Berardi quien dejó entrever cuál sería la finalidad de este mediático amorío. "Ella quiere dedicarse a la música. Y atentos que parece que se viene un tema con Rusherking, la China y Emilia Mernes", contó la panelista de Mañanísima.

"Hubo una charlita. Parece que van a sacar algo los tres juntos. Entonces, están las malas lenguas que dicen que la China se pone (de novia) con este para pertenecer al mundo de estos cantantes", disparó la "angelita".