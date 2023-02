Christina Applegate reveló que se retira de la actuación

Christina Applegate dio una entrevista a Los Ángeles Times y entre otras cosas reveló que se retira de la actuación, al menos por un tiempo. "Ahora mismo, no podría imaginarme levantarme a las 5 de la mañana y pasar de 12 a 14 horas en un set de grabación. No tengo eso en mí en este momento", señaló la actriz que en 2021 fue diagnosticada de Esclerosis Múltiple.

Luego, contó que en sus planes está dedicarse a la producción y hacer un montón de doblajes "para ganar algo de dinero y asegurarme de que mi hija se alimenta y estamos en casa", agregó.

Christina Applegate / Foto: AFP.

Christina Applegate también contó al medio norteamericano que pasaron meses para que pudiera ver la última temporada de Dead to me. "No me gusta verme lidiando", dijo la actriz Y añadió: "Además, engordé 18 kilos debido a la inactividad y a los medicamentos, y no me veía ni me sentía yo misma".

Christina Applegate en Dead to me.

Así confesó Christina Applegate que padece esclerosis múltiple

En agosto de 2021, Christina Applegate confirmó la noticia en sus redes sociales. La actriz pidió privacidad y respeto para atravesar ese mal momento. “Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago", contó la protagonista de la película La cosa más dulce entre otros éxitos.

Christina Applegate sufrió otros problemas de salud cuando en 2008 se realizó una doble mastectomía debido al cáncer de mama. Luego fue sometida a una nueva operación en la que le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio de forma preventiva, debido a la tendencia genética de padecer cáncer.

Christina Applegate se hizo también conocida por la versión estadounidense de Casados con hijos (Married with children), ganó un Emmy por su participación como actriz invitada en Friends en 2003. También participó de la serie Samantha Who? en 2008 y 2009, y en 2019 y 2020 fue nominada al Emmy en la categoría de actriz principal por su papel en