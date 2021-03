Cinthia Fernández confesó haber sufrido una extraña enfermedad

Tras días de enfrentamientos con Mar Tarrés, con quien cruzó una serie de mensajes calientes en Twitter, Cinthia Fernández reveló que padeció una rara afección: "Fue en 2012, estaba obsesionada con mi cuerpo" contó.

"Se llama vigorexia y me llegó a afectar mucho. Es como la anorexia, donde te ves gordo y dejás de comer o la comida te genera rechazo, pero como si fuera una variante. Yo me veía deforme. Tenía un problema con mi cuerpo y me afectó mucho", aseguró la panelista.

Tras la sorpresa de sus compañeros, Cinthia continuó con su relato. "Tenía tanta fijación con el cuerpo, por ejemplo con los abdominales, que hacía 700 abdominales por día. ¡¡700!! ¡¡Se-te-cien-tos!! Pero eso no era lo peor. Lo peor era que si en vez de 700 hacía 699, me moría por llegar a las 700 y sentía la necesidad de hacer esa que me faltaba en cualquier momento", explicó.

"Había llegado a tal punto que en el gimnasio donde iba a entrenar en ese momento pedí las llaves para que me dejaran ir... ¡¡Los domingos!! Los domingos el gimnasio estaba cerrado y yo quería que me dieran las llaves como si fuera la dueña y pudiera ir cuando yo quisera" , aseguró con mucha sinceridad.

En el mismo hilo del enfrentamiento con Tarre, Fernández sumó: "un poco lo explico para que se entienda que las que somos flacas por equis motivo también sufrimos y la pasamos mal. Yo veía mi cuerpo deforme. De verdad lo veía muy mal cuando todos me decían lo contrario. Hasta que un día me agarró Gabo Usandivaras y me dijo "estás entrenando demasiado, Cinthia, a vos te pasa algo".

Por último, Cinthia se quejó de que: "hace un tiempo Oriana Sabatini subió un video en ropa interior y dijo que tuvo trastornos alimentarios y todo el mundo se solidarizó con ella y me parece perfecto, ahora yo pongo una foto mía en ropa interior y me dicen "puta" "trola", "mala madre", "qué mal ejemplo para tus hijas".

Matías Defederico confesó que sufre de ataques de pánico: así fue la reacción de Cinthia Fernández

El ex deportista reveló que hace varios años sufre esta condición por la que tuvo que empezar un tratamiento. "Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos. Comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15 años. Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación", contó en una entrevista con Mitre Live.

"Fueron muchos años de tomar medicación hasta que fui saliendo de a poco. Hasta el día de hoy tengo ataques de pánico, pero lo puedo controlar", agregó.

Lo cierto es que, al escuchar estas declaraciones, Cinthia Fernández fue irónica con su ex, con quien mantiene una fuerte disputa por el dinero de manutención de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. "Pánico me va a tener que tener a mí", dijo y añadió: "Pero para ir a los boliches no tenía ningún ataque de pánico. La verdad es que no me interesa nada que tenga que ver con su vida por lo que no sé si dice la verdad o no".

Después de confirmar que sufre de ataques de pánico, Matías Defederico también reveló algunas de las consecuencias que le trajo este problema en su vida diaria.

"Estuve como diez meses así hasta que retomé mi vida de un día para el otro", disparó y agregó: "Real. Estaba todo el día sentado jugando al Playstation y no podía salir porque me daba ataque de pánico ir al baño".