Cinthia Fernández dio nuevos detalles del drama que vive luego de que se conociera el cruce de denuncias con una de sus vecinas, que la contrademanda por falso testimonio, allanamiento de morada y lesiones personales.

“Estoy hace dos días durmiendo en la puerta de mi casa porque la puerta de la entrada principal está rota. Un carpintero me dio un mes de demora para arreglarla. ¡Me vandalizaron la casa! Porque la gracia, es ir a patearle la puerta a Cinthia Fernández porque saben que estoy sola”, comentó la bailarina.

Luego, Cinthia remarcó que cuando salió a defenderse de los ataques con gas pimienta, no sabía que los atacantes eran chicos jóvenes y vecinos. “Hasta ahora sé que eran pendejos… ¿Por qué tengo que bancarme a gente que me hace mier** la casa?”.

“Yo estaba tranquila con mis hijas, jugando, con la amiguita de una de mis hijas. Mis hijas pensando que nos estaban robando… Un estado de nervios que no te puedo explicar”, agregó Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández y sus tres hijas.

Cinthia Fernández negó las acusaciones sobre el mal uso del gas pimienta

En la contrademanda, la vecina que demandó a Cinthia, afirma que la bailarina reconoció el uso del gas pimienta en las personas que estaban en la fiesta que se habían dirigido a su casa.

La bailarina dijo que nunca le tiró gas a una nena y que ella estuvo siempre fuera de la propiedad de la vecina y para probarlo tiene un audio donde la vecina reconoce esa vesión.

Denuncia contra Cinthia Fernández.

“Yo le tiré gas pimienta sin saber quiénes estaban del otro lado, a personas que dijeron que iba a ir a mi casa a terminar de reventar la puerta. Yo salgo con un gas pimienta porque yo no sabía con qué me iba a encontrar, si un tipo me iba a pegar, me iba a violar… eran chorros, si tienen armas. Yo estaba fuera de mi sí, estaban mis hijas dentro de mi casa”, explicó Cinthia Fernández en LAM.

