Cinthia Fernández, lejos de Martín Baclini: ¿tiene nuevo amor?

Después de semanas difíciles, Cinthia Fernández y Martín Baclini asumieron que el vínculo entre ellos está mucho mejor. La ex pareja se presentó este viernes en el Bailando donde dieron detalles de cómo son los ensayos después de la separación.

"Las primeras semanas aparecía con los ojos hinchados. Era muy complicado", contó Cinthia. "La verdad que, desde que lo dijimos públicamente, me siento mucho mejor", agregó él.

Entre risas, la morocha confesó que tiene un nuevo candidato que le dejó flores en la puerta de su barrio privado. "Me llegó una maceta gigante con miles de flores. Las tuve que dejar en la garita de seguridad de mi barrio porque no sé como llevarla. Metí la pata y le pregunté a Martín si había sido él, pero parecía que no", contó ella antes de la devolución de Angel de Brito y admitió que fue a almorzar con Martín "como amigos".

Luego, Pampita aconsejó a la morocha. "Disfruta de tu vida. Soltalo a Martín no estés tan pendiente de lo que hace. Rodeate del amor de tus hijas que lo demás viene solo", tiró.

