Cinthia Fernández le puso los puntos a la mamá de Matías Defederico: "Me va a tener que pagar"

En los últimos días, la mamá de Matías Defederico aseguró que iría por la tenencia de sus nietas ya que Cinthia Fernández le impide todo tipo de contacto con las niñas. A pesar de que la bailarina ya demostró que el exfutbolista no tiene ninún impedimento para ver a sus hijas.

Cinthia Fernández se hizo eco de las declaraciones de su exsuegra y lejos de responderle públicamente, recurrió a la Justicia que emitió una resolución que obliga a la madre de Matías Defederico a no referirse a sus nietas. Así lo comunicó la artista a través de sus redes.

La publicación de Cinthia Fernández.

En su cuenta oficial de Instagram, la panelista de "Momento D" expresó: "Quería mostrarles esta resolución judicial dictada en el día de la fecha para resguardar a mis hijas y a mi de las constantes agresiones que recibimos, Y vamos por más, paso a paso".

Dicha resolución deja en claro: "Resuelvo hacer lugar a la medidacautelar solicitada por la progenitora de las menores de edad implicadas en actos y en consecuencia de ellos, ordenar a la señora Analía Frascino, progenitora de Matías Defederico, que se abtenga de comunicar, informar, exhibir, emitir opiniones y someter a análisis o debate en cualquier medio masivo de comunicación, información o cuestiones de la vida privada de sus nietas".

La resolución de compartió Cinthia Fernández.

La reacción de la mamá de Matías Defederico

Al ver la resolución que publicó Cinthia Fernández, la mamá de Matías Defederico la replicó en sus redes y manifestó: "Segui tapando bocas...jaja culo sucio. Lo subo porque todavía no me llegó nada, para que vean que no mentimos. Tenés terror que sigamos hablando y metés a las nenas. Que flojita que sos. Vos cuidas la cabeza de tus hijas, años aguantando que hables mal del padre y ahora sos la victima".

La publicación de la mamá de Matías Defederico.

Como si eso fuera poco, agregó: "Una falta de respeto a la justicia publicar algo que no termino su curso. Antes tendría que estar notificada. No le tenés respeto ni a la justicia. Oficialmente ni me llegó, no tengo porque tomar en cuenta lo q sube, es una ciudadana, que le pintó subir algo que no me llegó. Yo quedó notificada cuando la abogada me informe".