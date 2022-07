Cinthia Fernández y Martín Baclini mantienen una relación cercana que, después de la ruptura, persistió en el tiempo.

A pesar de las ilusiones de los seguidores, el empresario rosarino se encargó de confirmar que no hay posibilidad de una reconciliación. Tan es así que se negó a sacarse una foto con ella por un especial motivo.

Según contó Cinthia Fernández en sus Stories, Baclini no quiso aparecer con ella para "no tener que dar explicaciones". “¿Por qué Baclini no se quiso sacar una foto con vos?”, le preguntó uno de sus seguidores.

El motivo por el que Martín Baclini no quiso sacarse una foto con Cinthia Fernández

“Dice que después tiene que explicar que no estamos juntos y que está con mil cosas en su cabeza para hacer eso y lo agota”, disparó la morocha. Luego, súper filosa, Cinthia agregó: “Traducción 1: tiene huesito. Traducción 2: estoy buscando... ¿dónde dejó el poni?".

Cinthia Fernández y Martín Baclini.

Cinthia Fernández se fue antes del cumpleaños de De Brito, ¿por Baclini?

Cinthia Fernández y Martín Baclini se encontraron en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito que se realizó el fin de semana pasado en un reconocido boliche.

En redes sociales, el conductor de LAM compartió postales de este momento a pesar de que su ex "angelita" se fue de la fiesta enseguida.

"Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir. Mirá, para que yo falte al cumpleaños de Ángel es porque me sentía muy mal", explicó Fernández por su huida.

El encuentro de Cinthia Fernández y Martín Baclini en el cumple de Ángel de Brito.

La bailarina agregó: "Ya empecé como más o menos cuando le fui a dar la torta y no, cuando llegué al lugar me tuve que ir, asique nada, tengan un hermoso día. Hoy ya no me tiembla el cuerpo, estoy como rara igual", agregó.