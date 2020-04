¿Lo soltó? Cinthia Fernández tomó una drástica decisión sobre Martín Baclini

Cinthia Fernández le declaró la guerra a Martín Baclini y se lo hace notar en cada ocasión que puede.

Ayer en LAM Cinthia reveló intimidades y mostró como el empresario la defenestra de las puertas para adentro. Allí, la descalifica y la acusa de tener 'una esencia que a él no le va'. "Me apagué y doy un paso al costado porque ví algo en vos que no era. Yo con vos, no voy a ser el mismo, lo mejor es irme".

Ahora @cinthifernandez borró todas las fotos con BACLINI.

Por fin: soltó!!!!!!! 👏👏👏 pic.twitter.com/fHFiMannEe — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 2, 2020

Parece que esto fue la gota que rebalsó el vaso y Cinthia decidió eliminar todas las publicaciones con Martín y darle fin a esta historia. "Ahora @cinthifernandez borró todas las fotos con BACLINI. Por fin: soltó!!!!!!!", escribió Ángel para anunciar el final.