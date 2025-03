Clásica y sofisticada, el look lady de Juana Viale en la Mesaza

Este domingo 23 de marzo, Juana Viale volvió a deslumbrar con su estilo en la conducción de la mesaza y apostó por un elegante vestido diseñado por su modista de cabecera, Gino Bogani, que anticipa una de las tendencias ,más fuertes de la moda: el largo a la rodilla.

Juana Viale

“Miren qué belleza este vestidito rayado en plata y oro, con talle bajo, que termina con dos polleras microplidas en plata, con un escote bordado lineal y ovalado en espalda", comenzó Juana al presentar su look en pantalla.

Como es habitual, la conductora destacó la labor de Gino Bogani, quien ha sido el creador de sus atuendos más icónicos. "Por supuesto esto es una creación de Gino Bogani", afirmó, dejando en claro su admiración por el diseñador.

El look tendencia de Juana Viale para la Mesaza

Juana Viale reveló que este largo de vestido será una de las tendencias más fuertes en las próximas temporadas. "Me dijeron que este es el largo que se viene, por las rodillas", expresó. Sin embargo, reconoció que todavía no está del todo convencida de esta medida de falda. "Para mi es un largo raro el de rodillas, no me termina de convencer. O es corto corto o es largo largo, a medias tintas no. Pero me encanta, la verdad es que es muy bonito", explicó con su característico estilo espontáneo.

Para completar su look, Juana optó por un peinado bombé medio recogido, que le aportó un aire sofisticado y elegante. En cuanto al maquillaje, llevó un delineado en sombras doradas que resaltó su mirada, en sintonía con la paleta de colores de su vestido.

El vestido de Gino Bogani no solo deslumbró en la pantalla, sino que también marcó el camino de lo que se viene en la moda: el regreso del largo a la rodilla, una opción que combina elegancia y sofisticación con un aire retro y refinado.

El look lady de Juana Viale en la Mesaza

Con este estilismo, Juana Viale visitó a reafirmar su rol como referente de la moda en la televisión argentina. Su apuesta por el diseño de autor y su estilo siempre impecable la consolidan como una de las figuras más influyentes en términos de tendencias.

N.L