Top multicolor y pantalón de cintura alta, el impactante look de Juana Viale en la mesaza del domingo

Juana Viale sorprendió a todos con su estilo impecable y audaz en la conducción de su programa "La Mesaza" (El Trece). Conocida por su elegancia y buen gusto, lució un conjunto que dejó a todos boquiabiertos con un top multicolor y un pantalón de cintura alta que fueron confeccionados por Gino Bogani, su diseñador y amigo.

Durante el programa del domingo, Juana Viale sorprendió a todos con un estilo impecable y audaz, la conductora se lució con un top multicolor y un pantalón de cintura alta, ambos diseñados por el renombrado Gino Bogani. Este look no solo destacó por su originalidad y sofisticación, sino también por la manera en que lo lució con total naturalidad y confianza.

El top multicolor, con un diseño que combina diferentes tonos y texturas, es una pieza que captura la atención de inmediato. Los colores vivos y la disposición asimétrica de los mismos crean un efecto visual impactante, que resalta aún más gracias a la figura esbelta de la actriz. El pantalón de cintura alta, por su parte, aporta un toque de elegancia y sofisticación al conjunto. Este tipo de prenda, que volvió a estar en tendencia en los últimos años, es ideal para estilizar la figura y aportar un aire de distinción.

El programa del domingo contó con una mesa de invitados de lujo, entre los presentes se encontraban los actores Martín Bossi y Mike Amigorena, quienes están próximos a debutar con la obra "La Cena de los Tontos". También estuvo presente Eduardo Sacheri, autor de la novela que dio origen a la película ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos". Completaron la mesa el actor Alan Sabbagh y Marina Bellati.

Durante ‘la mesaza’, todos los invitados compartieron distintas anécdotas, reflexiones y momentos de humor, creando un ambiente cálido y entretenido. La química entre los invitados y la conductora fue evidente, y el público pudo disfrutar de una conversación amena y enriquecedora.

Mientras los presentes compartían distintas experiencias, se vivió un momento repleto de tensión cuando Amigorena hizo una declaración que dejó a todos impactados: “Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones. Me encanta el ser humano abierto, me encanta el cerebro, los tendones, las articulaciones”. En ese momento, su compañero de obra se estaba llevando un bocado de comida a la boca y casi lo escupe y quedó con una clara expresión de asco y desconcierto.

Sin duda alguna, Juana Viale no solo brilló por su talento como conductora, sino también por su impecable sentido de la moda. El top multicolor y el pantalón de cintura alta de Gino Bogani fueron la elección perfecta para un programa repleto de risas, elegancia y entretenimiento. Los invitados de lujo, la atmósfera cálida y acogedora del programa hicieron de "La Mesaza" un evento inolvidable, que dejó a todos con ganas de más.

