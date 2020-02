Claudio Paul Caniggia habló de la brecha en su vínculo con Alexander

Claudio Paul Caniggia (53) se sinceró en una entrevista y habló de la difícil relación que tiene con Alexander Caniggia (26). Directamente expresó que en el presente no mantiene ningún tipo de vínculo con el mellizo de Charlotte (26) pero esta abierto a una futura reconciliación.

"No hay relación. Claro que me duele estar distanciado de Alex. Pero bueno, en este momento no hay relación, como es sabido. Como es lógico también después de lo que ha pasado", expresó el reconocido jugador en diálogo con Diego Esteves.

Luego, con total franqueza, continuó: "Son cosas que pasan. No es lindo, pero bueno. El tiempo lo dirá y cada uno tiene que tomar conciencia de lo que dice. Se verá si existe o no la posibilidad de reconciliación o no".