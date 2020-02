Claudio Caniggia fue a la cancha con Sofía Bonelli y disparó una jugada declaración de amor

Claudio Paul Caniggia atraviesa un gran presente junto a su novia Sofía Bonelli y pese a los escándalos con su ex, Mariana Nannis, y sus hijos Charlotte y Alex, el ex futbolista se muestra muy a gusto con su relación sentimental.

El pasado fin de semana, el "Pájaro" asistió a la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata para alentar a Diego Maradona, actual director técnico del club. Junto Bonelli, el exdeportista se mostró muy a gusto en la nota que le hizo Diego Estevez y habló de cómo se siente,

“Vine a ver a mi amigo, cuando puedo vengo a verlo”, dijo Cannigia quien reveló que vino acompañado de Sofía porque a ella “le gusta el fútbol”.

Sobre su romance, que incluyó un compromiso en las playas de México, Claudio dijo: “Hicimos un par de viajes y fue muy lindo. La verdad es que la pasamos muy bien”, reconoció Claudio. Luego, profundizó: "(Sofía) Es la mujer de mi vida, claro, ahora sí. Yo he tenido una relación, me he separado. Hoy es la mujer de mi vida, claro que sí”, dijo sin querer herir susceptibilidades.

Por último, sobre le vínculo de Bonelli con sus hijos, Charlotte y Alex, el exfutbolista aclaró: “No hay relación”.