Exclusivo: Claudio Paul Caniggia festejó su cumpleaños con Sofía Bonelli en Punta

Relajado y feliz, así recibió Claudio Paul Caniggia sus 53. El ex deportista decidió celebrar su día lejos del escándalo y con la compañía de Sofía Bonelli, su joven novia. Esta fecha de cumple coincide también con la de su ex esposa, Mariana Nannis.

El íntimo festejo fue en el exclusivo parador La Barra, en el restaurante Baby Gouda, donde el mediático disfrutó de un rico almuerzo acompañado de su amor, quien lo agasajó regalándole un perfume en este día tan especial.

"Me siento muy feliz por cumplir 53, no le temo al paso de los años. Me siento bárbaro", dijo el ex deportista en diálogo exclusivo con CARAS. "Estoy muy feliz con Sofía", agregó.

La pareja eligió el paraíso uruguayo para descansar y llegaron a la ciudad el martes 7. Durante la tarde del miércoles 8, los tortolitos se mostraron más acaramelados que nunca en Bagatelle Beach uno de los paraderos más exclusivos de Punta, en la zona de Playa Bikini.

Además de disfrutar de la playa, Claudio Paul recorre la ciudad esteña con un jeep antiguo, descapotable y color rojo, que le prestó su amigo, el abogado uruguayo Renzo Gatto.

A pesar de vivir un excelente momento amoroso, la pareja decidió suspender su boda. En el programa "El espectador", el periodista Diego Esteves comentó que la decisión no tiene nada que ver con una crisis de pareja. "Es por un tema laboral. Se van a quedar un tiempo en Punta del Este porque él tiene un proyecto futbolístico", expresó.

Fotos: Federico De Bartolo

Informe: Carlos Cervetto