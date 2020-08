Clima astrológico para el jueves 13 de Agosto del 2020

Luna en Géminis ¿será por eso que estamos tan relajados y con la cabeza en otra cosa? Géminis se inclina a la dispersión, a pensar y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Diversificarse. Por suerte Saturno en Capricornio nos trae a la realidad y nos propone tener los pies puestos sobre la tierra. Y así andamos, medio en el aire (Géminis) y aterrizando de vez en cuando (Capricornio). Y hablando de Capricornio, siempre les

recuerdo que Júpiter, el Planeta de la suerte, está en su signo. El 2020 y la cuarentena parece que les hizo olvidar que este era su año de suerte ¿Cómo reactivar su energía?

Hoy es Tierra Resonante Roja en el Calendario Maya

Cuando eliges alimentos sanos para comer, te estas diciendo que te quieres. Así como “somos lo que pensamos”, también “somos lo que comemos”. Los alimentos son energía. De hecho, son una de las fuentes de energía que alimentan nuestro organismo. ¿Qué tipo de combustible le pones a tu auto? Y si le pones el combustible de mejor calidad para tu auto ¿no se merece lo mismo tu cuerpo? Los alimentos enlatados, la comida chatarra, el exceso de carnes rojas, los fritos, bajan nivel de tu energía. Cuando elijes alimentos verdes, hojas, frutas, te sientes liviano y lleno de energía. Cuida tu cuerpo, al hacerlo te estas diciendo a vos mismo que te amas y que te mereces lo mejor.

AFIRMACION DEL DIA

Porque me amo me ofrezco lo mejor y me doy una alimentación rica y saludable. www.brujitomaya.com