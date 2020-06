Clima astrológico para el martes 30 de Junio del 2020

Saturno retrógrado en cuadratura al 0º de Tauro: las emociones se desequilibran. Situaciones inesperadas, que no te dan tiempo de procesar. Virgo: la vida te pasa más rápido de lo que te imaginás. Después vendrá el tiempo de comprender todo lo vivido. Leo: un poco cansada de la burocracia sin sentidos, las reuniones de trabajo para hablar siempre de lo mismo, y girar en círculos sin avanzar. Sagitario: estrés.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO LUNAR ROJO en el Calendario Maya

Cuando el Universo te pide que hagas algo, no sabes lo que es el cansancio. No puedes parar hasta verlo terminado.

¿Has sentido esto alguna vez? ¿Te ha pasado de que algo te guste tanto que se te olvida el tiempo, pasan las horas, no tienes hambre, pierdes completamente noción de todo? Eso es pasión, es vocación, es amor por lo que haces. Yo estudio cine, y me pasa cuando edito, compagino la imagen, pego los planos, arreglo el sonido, y cuando me quiero dar cuenta han pasado horas y horas y no he salido frente a la pantalla de la isla de montaje. También me pasa cuando escribo. Pierdo la noción del tiempo, parece que recién empecé pero me descubro escribiendo hasta las 4 de la mañana. No siento cansancio. No tengo sueño. La misma energía interna te retroalimenta. Esta es la clave: encuentra algo en tu vida que lo ames tanto, que te olvides de todo al hacerlo.