Clima astrológico para el viernes 18 de diciembre del 2020

Venus, el planeta del amor, ingresó en Sagitario ¡Bien por las Arianas, Leoninas y Sagitarianas! El amor golpea sus puertas. Tiempo de ternura y romantisismo. Algunas relaciones pasan por una etapa de reacomodamiendo para crecer como pareja. También se sanan las relaciones familiares con las personas de este signo, perdonar y seguir. Otra característica de Sagitario es la capacidad de divertirse. ¡Pongámosle onda a nuestras vidas!

HOY ES SEMILA AUTOESXISTENTE AMARILLA en el Calendario Maya

Puedes pasarte la vida perdiendo el tiempo. No hay problema. El tiempo no existe. Pero en algún momento sentirás la necesidad de realizar el viaje de regreso a ti mismo. El tiempo es una ilusión, solo existe este eterno presente. Mides el tiempo en función del cuerpo, según pasan los años y crees que estás envejeciendo. Imagina esta vida como un película. Creas una historia y te apegas a ella, la vives como propia, pero no deja de ser una ilusión. Entonces, en algún momento empiezas a preguntarte ¿para qué estoy aquí?¿qué se sentido tiene la vida. Y ahí empiezan a aparecer las respuestas, ahí el viaje comienza a tener un sentido. Ahí diriges la mirada a tu interior y regresas al centro desde donde has venido.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho mi reloj interno, sigo los latidos de mi tiempo interior.

www.brujitomaya.com