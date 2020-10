Clima astrológico para el viernes 23 de Octubre del 2020

Cuando la canceriana se siente apasionada por algo pone todo para conseguirlo. El amor es su motor. Ya sea en una relación o en un proyecto de vida, cuando siente algo desde su corazón pone el 100%. Escorpio: avanza a paso firme y seguro con el auspicioso tránsito de Mercurio. Se dan las circunstancias para que consigas todo lo que queres, pero la clave es la solidez de tus cimientos. Piscis: no lo pienses tanto, porque si lo pensas demasiado se diluye la energía. Actúa.

HOY ES ESTRELLA COSMICA AMARILLA en el Calendario Maya

Hay personas que viven en constante guerra interna. No se puede vivir así. ¿Conoces a alguien así? Que viven peleadas con el mundo… Cuando el enojo se convierte en algo crónico, pasa a ser una patología. No puede ser que siempre tengas razón y los demás se equivoquen. ¿Siempre eres la victima y los demás los culpables? Algo no anda bien ahí, algo me hace ruido. Si te sientes crónicamente enojado es momento de parar, de dejar

de proyectar tu agresión hacia el mundo y empezar a preguntarte el por qué de toda esa violencia.

AFIRMACION DEL DIA

Elijo parar mi guerra interna y declarar la paz.

