Clima astrológico para el viernes 24 de Abril del 2020

Acuario: No trates de aparentar lo que no sos. Por tratar de complacer y quedar bien terminas haciendo lo que no sentís. Uno no puede ir en contra de su naturaleza ¡y menos un acuariano! Se fiel a vos misma. Géminis: mantengan un perfil bajo y traten de no llamar mucho la atención, para no despertar la envidia de los otros. No cuenten sus proyectos hasta no concretarlos, así no se evapora la energía. Aries: éxito, conseguís lo que querés de manera fluida, y sin pedir muchos permisos. Tiempo de determinación.

HOY ES TIERRA COSMICA ROJA en el Calendario Maya

Cuando tienes más de lo que necesitas, te preocupas más de lo que debes. Sai Baba recomendaba moderar nuestros hábitos para no ser esclavo de ellos. Él decía que lo ideal respecto al dinero era tener lo necesario, ni más, ni menos, y ponía como ejemplo el tamaño de nuestro zapato: si el talle es muy chico el zapato nos aprieta en el pie y no nos permite caminar con comodidad; pero si el zapato es muy grande, el pie estaría demasiado flojo y corremos el riesgo de tropezarnos. Con el dinero es igual, si tienes menos de lo que necesitas, te pasas todo el tiempo pensando en el dinero que te falta. Pero si tienes mucho dinero, también te pasas el día preocupándote por él, por miedo a perderlo El estado de “salud monetaria” consiste poder vivir comodamente y saber que el Universo es ilimitado.

AFIRMACION DEL DIA

Dios cubre todas mis necesidades sin tener de que preocuparme.

www.brujitomaya.com