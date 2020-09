Clima astrológico para el viernes 4 de septiembre del 2020

Leo, no es tanto lo que se dice si no cómo lo decís. El encierro nos pone a todos sensibles y cada palabra tiene hoy, en este tiempo particular, un significado especial. Marte en Aries: Canalicen el exceso de energía con alguna actividad física para que no se convierta en ansiedad. A Sagitario se le da por la comida y, en estos meses de invierno, se nota un aumento de peso. Pónganse como meta la llegada de la primavera para comenzar una dieta, así se verán hermosos en el verano.

HOY ES TORMENTA ELECTRICA AZUL en el Calendario Maya

Una sola palabra de amor puede cambiar todo el mundo que te rodea. ¡Y cuesta tan poco decirla! Vamos, es hora de decirla… Regálale a los demás palabras amorosas, diles cosas positivas, bríndales todo tu afecto y amor. Cuando eres gentil y amable en el trato con las demás personas, eso es lo que recibes a cambio (y los que no, simplemente seguirán su camino).

Crea un mundo amoroso a tu alrededor, empieza por la forma, por las palabras que dices. Se cuidadoso en los detalles para no herir sus sentimientos. Una sola palabra amorosa puede hacer la diferencia. Hoy.

AFIRMACION DEL DIA

Eres una persona increíble, estoy feliz de estar a tu lado y compartir con vos la vida. Gracias. www.brujitomaya.com