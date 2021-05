Coco Sily se separó

Coco Silly está separado de Tamara, su novia, artista plástica. La noticia la confirmó él en un mano a mano con el programa Implacables.

Con angustia sobre el Coronavirus, el actor le contó a Susana Rocassalvo cómo se encuentra y confesó: "Estoy solo y asexuado".

La mujer había aparecido en la vida del actor hace algunos años y si bien nunca habían confirmado su relación, siempre se los veía juntos.

Coco Sily construyó una casa en una playa nudista de Uruguay

Coco Sily contó por primera vez sobre su proyecto ya en marcha de construir una casa en una de las playas más conocidas de Uruguay. Que no es una playa cualquiera, sino una nudista. El actor compró un terreno -muy barato- para construir una propiedad para descansar o pasar sus vacaciones allí.

"Estoy construyendo una casa en una playa nudista. Me compré un terrenito con vista al mar en Punta del este porque salía muy barato. Andaré en pelotas por la playa, revoleando las bolainas, hermoso. Hablando en serio, no me es cómodo a mí andar desnudo. La playa era preciosa, el terreno era barato y no lo podría haber comprado nunca. Chihuahua es una de las playas más hermosas. A mis amigos de la comunidad homosexual les causa gracia que me haga una casa ahí", contó en el programa radial "El show del espectáculo".

La Playa Naturista Chihuahua está situada en la costa del mar Atlántico, en la bahía de Portezuelo, Municipio de Punta Ballena, departamento de Maldonado, Uruguay . Es un lugar famoso para realizar nudismo libremente.

La zona cuenta con mucha vegetación en donde predominan los pinos. También sobre la desembocadura del arroyo hay gran variedad de aves silvestres donde se puede resaltar la presencia de cisnes de cuello negro, garzas, cigüeñas y patos de diferentes especies.