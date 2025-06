Las palabras de Daniela Ospina sobre su separación de James Rodríguez: "La pasé bastante mal"

Daniela Ospina, por mucho tiempo, optó por mantener en privado las razones detrás de su separación con James Rodríguez. La ruptura, ocurrida en 2017, sorprendió al público que los había visto convertirse en padres de Salomé y en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana.

Hoy, siete años después, la modelo jugadora de voleibol decidió contar su verdad. En un tono sereno, y desde la experiencia que da el tiempo, habló por primera vez del proceso emocional que vivió en aquel momento y de cómo logró reconstruirse tras una etapa que, según sus propias palabras, “la agarró muy niña”.

Daniela Ospina y James Rodríguez

Qué dijo Daniela Ospina sobre su relación con James Rodríguez

En diálogo con el pódcast de las creadoras de contenido Calle y Poché, la exjugadora de voleibol reveló: “Lo que más me costó fue sentir que no era aprobada por la gente. Me agarró muy joven, tenía como 24 años, y no tenía la madurez mental para aceptar muchas cosas que hoy ya me resbalan”.

Daniela Ospina y James Rodríguez

Ospina reconoció que en ese entonces se sentía muy insegura, especialmente con su imagen: “Me costaba mucho a la hora de vestirme, de estar en el ojo público… Estaba muy pendiente del qué dirán”. También recordó momentos muy duros, como cuando fue blanco de agresivos comentarios por su apariencia: “Me dijeron que parecía un travesti. Todavía me lo siguen diciendo. Hoy entiendo que eso viene de muchas falencias de quien lo dice. Pero en ese momento, no me sacaba una foto, no sabía posar, venía del deporte, esto me agarró por sorpresa”.

Respecto al final de su relación con James, Ospina fue clara: “Todo viene de malas decisiones y de quizás no soportar lo mismo. Si como pareja no estás fuerte, va a ser muy complicado”. Y agregó que la decisión fue tomada en conjunto: “Fue algo muy honesto. Dijimos: ‘no podemos, no sabemos más adelante’, pero este capítulo para los dos ha terminado. Fue muy bonito. Ahora seguimos siendo maduros y amigos”.

A los 31 años, Daniela Opsina, separada de James Rodríguez, se muestra empoderada, dueña de sí misma y más conectada con su bienestar: “He aprendido mucho de cada obstáculo. Hoy soy una mujer completamente diferente”, cerró.

F.A