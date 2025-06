Alex Caniggia y Venezia: el lado más íntimo y desconocido del mediático heredero

Alex Caniggia porta un apellido que es sinónimo de fútbol, sobre en todo en países de mucho fanatismo como Italia o España, aunque sabe que el reconocimiento le cabe más de parte de la gente grande que de los jóvenes: “En esos países decís que sos el hijo de Caniggia (Claudio) y se vuelven locos. Por ahí la generación que tiene quince años o menos no saben quién fue mi viejo, pero el legado Caniggia siempre está”, dice el mellizo de Charlotte Caniggia.

Heredero cabal del carisma de su padre, enemigo de las ataduras y las estructuras, Alex sorprende su propio diagnóstico emocional. En diálogo con CARAS, habló sobre cuanto lo cambió el convertirse en papá de Venezia, la hija que tuvo con su expareja y madre de su hija, Melody Luz, de la reconciliación con su padre y sobre su presente laboral.

Alex Caniggia junto a su hijita, Venezia, de 1 año.

Qué dijo el mediático sobre el vínculo con su ex, Melody Luz, mamá de su pequeña.

“Como todos saben me separé hace dos meses de una persona que no fue una novia más, sino que es la madre de mi hija Venezia y la quiero un montón. Por eso estoy en pleno duelo y en un momento difícil de sanación, con una criatura de por medio que es la primera en quien hay que pensar. Sé que muchas parejas que se separan no tienen ese pensamiento y hacen todas cagadas, pero mi única prioridad hoy es mi hija. Tanto me golpeó la separación que por primera vez fui a terapia y me está haciendo muy bien, me está ayudando a salir...”, confesó.

Caniggia dice que creía que su ex era la mujer de su vida.

—¿La relación con Melody (Luz) se rompió por completo o vislumbra alguna chance de reconciliación?

—(Se toma su tiempo) Yo pensé que Melody era la mujer de mi vida, y por eso tuve un hijo con ella. Pero por algo se terminó el amor, es cómo que quieras rehacer una copa de vidrio después de que se haya roto, ¿cómo hacés? No creo que volvamos en un futuro, yo le deseo lo mejor a ella, sé que está en pareja y quiero que la cuiden y la hagan muy feliz. No guardo rencores ni odio, ¿cómo podría tenerlos con la madre de mi hija...? Venezia siempre tiene que ver bien a su mamá, así que le deseo lo mejor y que sea feliz. Nos llevamos bien y vamos a ser familia por el resto de la vida.

—¿No hubo unas chicanas recientes cuando ella hizo pública su nueva relación, con el chef Santiago del Azar?

—Departe mía no, cero rencores. La quiero un montón a ella y a sus padres, que son re buenas personas. No me arrepiento de haber elegido mejor madre y mejor familia para mi hija que ellos.

Alex contó que se reconcilió con su padre, Claudio Paul, y que ahora trabajan juntos.

Caniggia también aclaró si hoy está en pareja o no. "El otro día me vieron con una amiga y empezaron a decir que era mi novia... ¡Pero ni en pedo me pongo de novio ahora! Hace dos meses que me separé y estoy de duelo. El amor no desaparece de un día para el otro, por eso se llama duelo, Mi único amor ahora es mi hija, sólo me enfoco en ella. Ya vendrá más adelante una princesa que cautive mi corazón... (risas).

Y respecto a sus proyectos labores, contó: "Si bien la televisión es lo mío desde los 19 años, ahora vuelvo al sacar mi marca de ropa (Alexander Caniggia Clothing), que la tenía stand by. Son prendas oversize y cancheras, lo que se dice Street Wear, lo que está de moda ahora. Va a ser ropa buena, bonita y barata, no puede ser que acá en Argentina te quieras comprar un buzo bueno y cueste 100 dólares. Por el momento será sólo venta online y diseño yo ciento por ciento. Ah, y desde hace unos meses trabajo con mi viejo en la representación de futbolistas. Soy fanático del fútbol, conozco mucho de jugadores y me llevo muy bien con varios. Mi viejo está hace poco con Caniggia Fútbol Agency, y un día me dijo que le vendría muy bien tener una mano derecha de ver dad. Por ahora lo hago de hobby, pero creo que a la larga me voy a terminar dedicando a full. En breve nos vamos para Europa que abre el mercado, tenemos chicos que andan muy bien como Ian Subiabre (18), de River, o Lucas Besozzi (22), de Tigre.

Caniggia ya vente online su línea de ropa street wear y no descarta a futuro trabajar como representante de futbolistas.

—¿Y para la TV no baraja proyectos?

—Acabo de rechazar una oferta muy grosa para hacer un reality en Italia. Me podría haber ido tranquilamente, pero decidí que no para no estar lejos de mi hija. Ya cuando ella tenía dos meses me fui a España a trabajar y Melody me re bancó quedándose a full con ella. Pero como dije antes la tele es lo mío. Y estoy a la expectativa de que pinte algo.

—¿Qué clase de programa le gustaría hacer?

—Por mi carisma lo ideal sería uno de entretenimientos como el que hice en el Trece (‘Los desconocidos de siempre’). Algo que tenga onda y que me permita ser como soy yo, soy muy crack en lo que hago (risas). Sí tengo ofertas de Europa y de México para hacer realities, que parecen estar hechos a mi medida. La paso bien, hago divertir al televidente e invento personajes, ¡es lo mío!

El mediático asegura que no se borrará los tatuajes dedicados a su ex, Melody Luz.

—Mencionó que está trabajando con su padre. ¿Cambió para bien la relación con él?

—Sí, pasamos tiempos difíciles por la separación de mis padres, hasta que decidimos poner un punto final sobre eso, dejar todo atrás y empezar una relación de cero. Y así fue, hubo una charla, nos sentamos tranquilos y hablamos. Ahora nos vemos casi todos los días y estamos más unidos que nunca. Todo pasó cuan do volví del Gran Hermano en España, nació mi beba y él la quería conocer, ¡Era su primera nieta! Lo que nos unió fue Venezia, si ella no hubiese nacido por ahí no nos reconciliábamos. Venezia une todo, desde que ella nació soy otro. Siento que ya pasé la etapa del boludeo, desde que soy padre me cambió la mente y el chip. Antes estaba mucho en la joda y era un loquillo, ahora ya no me importa más nada ni me gustan los boliches, solo me importa Venezia. Quiero vivir tranquilo, irme de viaje y disfrutar de la vida.

Alex también se refirió al vínculo con su mamá, Mriana Nannis.

—¡Es cierto que bajó doce kilos?

—Sí, me cuido mucho porque me gusta verme bien, estar flaquito, ágil y rápido. Me encanta que digan “¡qué onda tiene este tipo!”, soy fan de la pilcha. Te diría que trabajo para comprarme ropa, amo lo estético y por eso me limé los dientes para que se vean superblancos. Amo la facha.

—Aunque no nació en la Argentina decidió establecer su vida acá. ¿Confía en el futuro del país?

—Me encanta este país, sobre todo desde que está Milei (Javier), ¡‘El peluca’ es el número uno! Yo soy de derecha a morir y lo rebanco, creo que hay que darle tiempo a nuestro presidente. Que lo dejen ser y que haga las cosas bien, él tiene con tactos importantes en el mundo. Si lo dejan trabajar, la Argentina volverá a ser potencia mundial.

—Con su madre, Mariana Nannis, ¿También limó asperezas?

—No, no tengo relación con ella desde hace años, desde que quedó embarazada Melody y me dijo que nos teníamos que ir del departamento de la familia en el Faena. Nunca me dio una explicación del porqué, de hecho, ese departamento es de la familia y sigue hoy vacío, ¡Es ridículo! Desde ese momento nos peleamos a muerte y ni siquiera se interesó por su nieta. Cuando hablé del tema con mi padre, él solo me dijo una palabra: “Vergüenza”. Que yo sepa vive en Marbella, pero no sé nada más de ella.

Texto: Carlos Cervetto.

Fotos: F.De Bártolo/PerFil.

Agradecimientos: Restaurante Selva Mía (@_selvamia.arg); Fabián Esperón; @44dk_prod; Alexander Caniggia Clothing (@ac_officialok); trajes Giorgio Redaelli; maquilló @silvinaroccisano, peinó @sanmartinezstyle.