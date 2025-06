Malena Guinzburg fue invitada a Colorama, el ciclo de entrevistas de Hispa conducido por Julio Leiva, junto a sus compañeras de Las Chicas de la Culpa, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias. Allí, las comediantes hablaron sobre su show humorístico y revelaron un juego que se trata de criticar a famosos, como por ejemplo a Iván de Pineda.

Esto generó un gran revuelo, pese a que ninguna nombró directamente al conductor, sino que hablaron de su programa y su forma de desarrollarse en las emisiones de Pasapalabra.

Malena Guinzburg destrozó a Iván de Pineda y reveló por qué no le cae bien: los fuertes dichos

Como invitadas a Colorama, el ciclo de entrevistas conducido por Julio Leiva que se emite a través de la cuenta de Youtube de Hispa, Malena Guinzburg y Las Chicas de la Culpa, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias, hablaron sobre su show teatral y el streaming que ofrecen y revelaron que hay un conductor que no va del todo con ellas: Iván de Pineda.

Leiva consultó sobre la cercanía del grupo y las actividades favoritas de las humoristas, y revelaron que una de ellas es salir a comer. “¿Qué pasa en la sobremesa?”, preguntó el conductor de Hispa y allí dieron a conocer sus diferencias con el conductor de Pasapalabra.

“Hablamos mal de mucha gente”, contó Fernanda Metilli y Malena comentó que “en la gira aprovechamos que no sale por streaming la función y hacemos juegos hablando mal de famosos”. Esto causó la risa de todas las presentes y generó interés en el conductor por saber de qué famosos se trataba.

“¿Hay alguno que es el elegido siempre?”, interrogó Leiva y Metilli confirmó que “hay uno que hace un programa difícil y es demasiado culto”. Ballarini, a su vez, aprovechó para confirmar que ya no son recibidas en el ciclo de cultura. “Fuimos una vez las cuatro juntas y se asustó”, sumó la pareja de Agustín Rada y Malena aprovechó para mencionar que “juntas no nos invitan más”. “A mí me detestó con el alma, dijo: yo nunca vi una mina tan pel*tuda, y mira que viajé por el mundo. Todo eso me lo dijo con la mirada”, bromeó Natalia.

“Es muy culto y para muchos es el más lindo…”, lanzó Leiva y Malena retrucó rápidamente: “Nos aburre que querés c*ger y está leyendo sobre Grecia”. Al mismo tiempo, Metilli intentó dejar en claro que igualmente lo quieren y la heredera de Guinzburg aseguró que “me cae bien pero no tiene redes sociales porque es culto. Dejate de hinchar las pel*tas, hablemos de Wanda”.

Las Chicas de la Culpa

Fieles a su estilo, Las Chicas de la Culpa no sintieron pudor al revelar lo que piensan de algunos famosos y fueron duras contra Iván de Pineda por su estilo frente a las cámaras y la vida. Malena Guinzburg disparó y aseguró que el conductor le cae bien pero que la “aburre” su personalidad culta.

MVB