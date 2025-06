Feid y Karol G: rumores de boda y planes a futuro

Karol G y Feid se han convertido en una de las parejas más seguidas del mundo de la música urbana. Aunque ambos artistas han preferido mantener su relación lejos de los focos, ciertas señales públicas han desatado una ola de rumores que va en aumento: ¿se viene la boda?

Todo comenzó con una publicación reciente de la cantante colombiana en redes sociales. Repasamos los mensajes que han generado expectativas en sus seguidores.

Los rumores de boda entre Karol G y Feid

Karol compartió un video de fans que estaban por convertirse en padres y acompañó el posteo con un detalle que no pasó desapercibido: se preguntó cómo serían sus propios hijos, y sumó un emoji de corazón verde, el color que sus seguidores ya identifican con Feid. Ese simple gesto bastó para que miles comenzaran a teorizar con la llegada próxima de un bebé.

Pero no fue lo único. Durante uno de sus shows, una fanática levantó una pancarta que decía: “Karol, mi esposo me quiere dejar por ti”. La respuesta de la artista no hizo más que alimentar las especulaciones: “Pero es que yo ya estoy comprometida. Pero si igual lo quiere dejar por mí, consígase otro, ¿listo?”, dijo entre risas. Aunque no dio más detalles, muchos lo tomaron como una confesión indirecta de su situación sentimental.

En paralelo, otro detalle llamó la atención del público: la cantante ha lucido un anillo llamativo durante varias presentaciones, y aunque nunca lo mostró en primer plano ni lo mencionó explícitamente, para los fanáticos ese gesto basta como pista de un posible compromiso con el cantante.

Más allá de los rumores de boda, también crecen las versiones sobre la posibilidad de que la pareja esté pensando en formar una familia. Karol G ha dejado entrever en más de una entrevista que la maternidad está entre sus planes a futuro, y su vínculo cada vez más sólido con "Ferxxo" refuerza esa idea.

Lo cierto es que, por el momento, ni Karol G ni Feid han hecho declaraciones oficiales al respecto. Pero sus gestos y pequeñas pistas en redes sociales y presentaciones parecen hablar por sí solos. Mientras tanto, sus fans siguen atentos a cada pista, ilusionados con la posibilidad de que la historia de amor más celebrada del reguetón dé un paso más hacia el “felices para siempre”.

F.A