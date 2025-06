Luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida, María Becerra habló sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que está transitando. A dos meses de haber sufrido su segundo embarazo ectópico, la cantante argentina decidió compartir con sus seguidores cómo avanza su rehabilitación y, sobre todo, dejar un mensaje de conciencia sobre el cuidado personal.

Aquel episodio que vivió en abril la obligó a pausar sus compromisos laborales y enfocarse de lleno en su bienestar físico y emocional. La recuperación no solo incluye su salud general, sino también un arduo trabajo vocal. La quilmeña se mostró esperanzada por los avances que va logrando día a día en su proceso de rehabilitación.

María Becerra aparece en plena rehabilitación: "Volví a nacer"

Fiel a su estilo transparente y cercano, María Becerra utilizó sus redes sociales para compartir con su comunidad cómo viene llevando adelante la rehabilitación vocal, en paralelo con su recuperación física. En una serie de videos subidos a su cuenta de Instagram, la artista habló desde el corazón y se mostró emocionada por los progresos alcanzados, luego del difícil cuadro de salud que enfrentó.

“Quería compartirles que estoy muy contenta porque estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó”, expresó en uno de los videos. En su testimonio, la intérprete de “Agora” explicó que la intubación a la que debió ser sometida tuvo consecuencias sobre su capacidad respiratoria, lo cual representó un desafío adicional para su carrera: “Como saben, también estuve intubada y una intubación para un cantante es algo complicado, así que ahí estoy recuperando mi capacidad pulmonar”.

A pesar de las dificultades, La Nena de Argentina remarcó el progreso que siente día a día: “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor y paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz. Pronto voy a tener la capacidad pulmonar para poder dar dos horas de shows bailando, saltando y corriendo”.

Conmovida por todo lo que vivió, resumió el impacto emocional del episodio con una frase que refleja su gratitud por estar viva: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘Volví a nacer’”.

Lejos de enfocarse únicamente en su proceso, la artista quiso también dejar un mensaje para sus seguidores, haciendo hincapié en la importancia de priorizar la salud: “Les voy a dar un consejo que me parece muy importante para dar y también un consejo que hay que saber recibir. Cuídense, cuiden su salud que es lo más preciado que tenemos”. Luego agregó: “Yo sé que es muy difícil y que hay un montón de cosas, pero no te olvides de vos”.

Con la intención de generar conciencia, también detalló la gravedad del momento que atravesó y cómo logró salir adelante: “A mí, en esta situación que me pasó tan grave, me salvó haber llegado a tiempo, me salvó todo el personal de salud y también me salvó ser una persona sana. Perdí dos litros de sangre en una hemorragia interna, y yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. O sea, perdí más de la mitad de la sangre y a mí me salvó ser una persona sana”.

Además de los videos, la cantante también subió una foto donde pidió a sus seguidores que donen sangre, recordando cuán vital puede ser ese gesto en situaciones límite.

María Becerra sobre la donación de sangre

La rehabilitación de María Becerra continúa, y su regreso a la música se prepara con paciencia y compromiso. En medio de ese proceso, la cantante no solo se ocupa de su recuperación, sino que transforma su experiencia en un mensaje poderoso: cuidarse, escucharse y valorar la salud como el bien más valioso.

MVB