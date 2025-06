En una entrevista en el programa Con todo respeto, que conduce Andrea Rincón por Canal 9, Gastón Pauls se expresó sobre su lucha contra las adicciones y relató cómo su vínculo con Agustina Cherri fue determinante para lograr ese click interno que lo llevó a iniciar su camino de sanación.

Pauls compartió que hubo una escena puntual, junto a su expareja, que lo sacudió profundamente. El actor narró ese episodio con respeto y gratitud, dejando en claro que, más allá del amor romántico, Cherri fue una pieza clave para que él pudiera levantarse cuando sentía que ya no había salida posible.

Gastón, Muna y Agustina

Gastón Pauls reveló cómo lo ayudó Agustina Cherri a salir de sus adicciones: “Yo pedía perdón para seguir consumiendo”

Durante su paso por Con todo respeto, el actor explicó con crudeza cómo fue ese momento bisagra en su vida, en el que tocó fondo. Gastón Pauls recordó una noche en particular con Agustina Cherri, en donde la adicción lo dominaba por completo, y remarcó lo importante que fue para ayudarlo a salir del pozo.

“Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro y yo estuve 15 minutos pidiéndole perdón, pero como pedimos perdón los adictos, diciéndole que me perdone para irme al rato a seguir consumiendo”, confesó.

Fue en ese instante, según explicó, cuando entendió que ya no podía seguir viviendo así. “No me salió una p*ta lágrima, porque claro, yo lo que quería era el perdón para continuar drogándome”, relató honestamente. Pero lo que más lo marcó no fue su pedido, sino la ausencia de reacción por parte de Cherri.

Pauls detalló que fue la indiferencia la que lo confrontó con su propia muerte en vida. La reacción de su pareja lo hizo sentir que estaba muerto, porque parecía que ella no lo veía ni lo escuchaba. Ese espejo en el que se vio reflejado fue el que le permitió, por primera vez, asumir la gravedad de su estado: “Estoy enfermo, necesito ayuda”, se dijo.

En su reflexión, utilizó una metáfora potente para describir lo que implica estar atrapado en una adicción: “El adicto es una persona que está en el fondo de un pozo y tiene una pala y una escalera. ¿Qué agarra al adicto? La pala. Se hunde más. Salvo que venga otro y te diga ‘Tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’”. En su caso, quien le mostró esa escalera fue Agustina.

Agustina Cherri, Nilo, Muna y Gastón Pauls

Aunque hoy ambos siguieron caminos separados, el actor mantiene una mirada agradecida hacia la madre de sus hijos, Muna y Nilo. “Le agradeceré a Agustina toda la vida haberme vuelto a la vida”, finalizó, dejando claro que esa noche no solo cambió su presente, sino también su futuro.

A más de una década de ese duro proceso, Gastón Pauls continúa comprometido con su recuperación y con la tarea de visibilizar el drama de las adicciones. Y aunque su historia personal tuvo muchas sombras, la figura de Agustina Cherri permanece como un faro clave que le permitió salir de la oscuridad.

MVB