El duro mensaje de Karol G por el atentado a Miguel Uribe: "No sé callarme"

Karol G rompió el silencio ante la ola de violencia que sacudió a Colombia, incluyendo el ataque al senador Miguel Uribe Turbay y los atentados con bomba en Cali. Sus palabras resonaron con fuerza, reflejando el dolor de millones que aman a su país.

La situación —que incluyó disparos contra Uribe en Bogotá y explosiones en Cali y Cauca— generó una reacción nacional: desde el rechazo unánime de políticos hasta investigaciones en curso que apuntan a redes criminales detrás de los ataques y la detención de un menor de 14 años implicado.

Karol G alzó la voz por los hechos de violencia en Colombia

Las declaraciones de Karol G por el atentado a Miguel Uribe

En este contexto, a través de sus historias de Instagram, la cantante confesó que no podía mantenerse en silencio ante lo que estaba pasando en su tierra. Su mensaje, evocador y directo, apeló a la unidad y al orgullo latino en un momento crítico. Karol G relató: “Qué locura despertar estos días y ver todo lo que está pasando… No sé callarme cuando algo me duele. Soy colombiana y mi país está atravesando un momento devastador. Soy latina, y lo que está pasando con mi comunidad es profundamente doloroso”.

La cantante remarcó el valor de la identidad latina, que no debería ser asociada con miedo o rechazo: “Los latinos son bendición, personas persistentes, trabajadoras, soñadoras… (…) Ver el sufrimiento y la incertidumbre en Colombia… me deja sin palabras. A las familias que hoy viven momentos de miedo, de pérdida, de agobio”.

Karol G alzó la voz por los hechos de violencia en Colombia

Su mensaje cerró con un grito de solidaridad: “Estoy con ustedes también. Estoy con mi gente siempre”. Este acto de valentía le valió el respaldo de seguidores que celebraron su compromiso humanitario sin entrar en polémicas políticas.

Karol G no fue la única artista colombiana en levantar la voz. Maluma, Juanes, Morat y Carlos Vives también condenaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay, describiéndolo como un acto inaceptable y ofreciendo su apoyo tanto a la víctima como al pueblo colombiano.

F.A