Laura de León: su transformación física y emocional para interpretar a Juana Levy

Laura de León se había consagrado en la televisión colombiana gracias a su interpretación de Matilde Lina en Leandro Díaz, donde compartió escena con Silvestre Dangond. Pero ahora, la actriz, modelo y ex presentadora cartagenera da un paso más en su carrera con Rojo Carmesí, la telenovela donde encarna a Juana Levy, una empresaria apasionada que busca su camino.

“El reto ha sido inmenso”, aseguró Laura, quien se preparó física y emocionalmente para componer este personaje lleno de matices. “Juana es una mujer soñadora, espontánea, que ama profundamente a su familia y que quiere mantener vivo el legado de su abuela. Quiere ayudar a las mujeres a hacerse escuchar y que sepan que no están solas”, cuenta.

El trabajo de Laura de León para interpretar a Juana Levy

La historia de Rojo Carmesí gira en torno al nacimiento y crecimiento de una marca de cosméticos fundada por una mujer de otra época y heredada por Juana, su nieta, quien está decidida a llevar ese sueño aún más lejos. Para Laura, el personaje tiene muchas coincidencias con su vida real: “Yo también soy emprendedora, tengo mi propia marca de ropa deportiva, y gracias a Juana he aprendido a luchar más fuerte. Ella me inspira”.

Según De León, la construcción del personaje fue distinta a cualquier experiencia anterior. “Nunca me había pasado que pudiera sentarme con la libretista, en este caso Adriana Suárez, para hablar en profundidad sobre la historia. Me sentí muy acompañada desde el comienzo. El grupo de trabajo es increíble, sobre todo las compañeras mujeres: grabar con ellas genera una energía muy bonita”, dijo la actriz.

Laura de León

Está claro que Juana Levy también tiene mucho de su tierra: “Las costeñas somos así, llenas de alegría, y no conocemos la palabra ‘no’. Eso es Juana: una mujer decidida que no se rinde”, aseguró Laura, y agregó: “Adriana me eligió al verme en la portada de una revista junto a mi esposo. Dijo: ‘ella es Juana’. Siento que era un papel destinado para mí”.

Así es que, con Rojo Carmesí, Laura de León se convirtió, con su personaje protagónico, en una imagen de fuerza femenina, superación y transformación. “Esta historia es luz y poder. Es amor absoluto por todas las mujeres. Y eso, para mí, no puede ser más especial”.

F.A