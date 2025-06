El nuevo negocio de Shakira: tras más de dos años, revela “su secreto mejor guardado”

Shakira, durante décadas, ha maravillado con su melena icónica: rizos definidos, volumen natural y un brillo inconfundible. Sin embargo, pocos sabían cómo mantenía ese look… hasta ahora. Con el comienzo de su gira por Norteamérica, la cantante presentó oficialmente Ísima, su propia marca de productos para el cabello.

El anuncio establece un giro en su carrera: un nuevo negocio que no solo apela al mundo de la belleza, sino también a su identidad como artista latina. “El pelo siempre ha sido una parte importante de quién soy, tanto en el escenario como en mi vida diaria”, explicó Shakira. “Al mirar atrás me doy cuenta de cuánto influía la forma en que elegía llevar el pelo en la etapa que estaba viviendo y en cómo me sentía”, escribió en el anuncio de su nuevo negocio.

Shakira

El nuevo negocio de Shakira: productos para el pelo

Shakira anunció el lanzamiento de Ísima durante este mes con una campaña que mezcla nostalgia, color y fuerza femenina. “Era mi secreto mejor guardado”, escribió en sus redes, haciendo referencia a los más de dos años que llevó desarrollar esta línea pensada para cuidar, restaurar y potenciar la salud del cabello.

La colección incluye ocho productos: desde shampoos clarificantes e hidratantes, hasta sérums, máscaras reparadoras, aceites y cremas para rizos. El proyecto tiene un claro componente autobiográfico. Durante sus tres décadas de carrera, Shakira sometió su pelo a decoloraciones, alisados, tintes extremos y uso frecuente de herramientas térmicas. Según contó, en varias etapas su cabello terminó muy dañado: “Lloré en más de un salón de belleza”, confesó. Por eso, el desarrollo de una fórmula eficaz y respetuosa con las texturas reales fue también una búsqueda personal.

Shakira

El nombre Ísima remite a superlativos en español y también al mensaje de empoderamiento detrás de la marca. “Lindísima. Divertidísima. Fuertísima. Bellísima. Poderosísima”, se lee en una de las gráficas oficiales de la campaña, acompañada por imágenes de mujeres con diferentes tipos de cabello natural, entre ellas, la cantante —y empresaria—, claro.

El nuevo negocio de Shakira parece condensar décadas de cambios, pruebas y vivencias. Y, como ella misma afirma, también es una forma de expresión: una manera de contar quién es a través de su cabello.





F.A