Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, hicieron su debut oficial con la canción “The One”, presentada en el marco de la gala de la fundación Let It Beat Academy en Miami. Bajo la mirada atenta de su madre, los pequeños demostraron no solo carisma, sino también un sorprendente talento musical. Así, la escena musical recibió a dos jóvenes promesas con un apellido que no pasa desapercibido.

Sasha se lució como vocalista principal, mientras que Milan mostró su versatilidad tocando la batería y el piano. La canción, parte del álbum All For You, forma parte de un proyecto educativo y artístico en el que los niños trabajaron junto a otros jóvenes talentos. Orgullosa, Shakira compartió el momento en sus redes sociales, visiblemente emocionada por este paso que sus hijos dieron en la música, un terreno que ella conoce a la perfección.

La reacción de Gerard Pique que tuvo al debut musical de sus hijos

Pero mientras todos los focos estaban sobre la actuación, muchos se preguntaban: ¿cómo reaccionó Gerard Piqué? A pesar de no hacer declaraciones públicas al respecto, fuentes cercanas al entorno del exfutbolista aseguraron que no está molesto con la incursión musical de sus hijos. Según revelaron en el programa Espejo Público de Antena 3, el español respeta las decisiones relacionadas con la formación y desarrollo personal de Milan y Sasha y, aunque no estuvo presente en la gala, apoya que exploren su creatividad.

Gerard Piqué junto a sus hijos, Milán y Sasha

La reacción del exjugador sorprendió a muchos, especialmente si se tiene en cuenta que meses atrás trascendió que no había sido consultado cuando sus hijos participaron del videoclip de “Acróstico”, canción que Shakira lanzó tras su separación. Aquella situación habría generado cierto malestar, pero esta vez la historia fue diferente.

Este debut musical marca una nueva etapa para los hijos de Shakira y Gerard Piqué que, a pesar de la mediática ruptura de sus padres, parecen crecer en un entorno donde ambos priorizan su bienestar y libertad de expresión. Talento no les falta, y si algo queda claro es que Milan y Sasha han heredado la pasión artística de su madre y la disciplina de su padre. ¿Estamos frente a próximos grandes nombres del pop latino? El tiempo lo va a decir.

F.A