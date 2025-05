Durante su reciente presentación en Montreal, Canadá, Shakira protagonizó un momento inesperado que fue ovacionado por su público y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras interpretaba su icónico tema "Whenever, Wherever", la cantante colombiana sufrió una caída en el escenario. Vestida con un conjunto brillante en tonos metálicos y descalza, Shakira perdió el equilibrio al intentar cambiar de posición durante la coreografía y cayó al piso ante miles de fans.

Lo llamativo de la situación fue que, lejos de dejarse afectar por el incidente, la cantante demostró su profesionalismo y carisma. Con una sonrisa y sacando la lengua, se levantó rápidamente, tomó el micrófono y continuó su actuación como si nada hubiera pasado. Incluso animó al público aplaudiendo al ritmo de la música, ganándose una ovación por su actitud positiva y su capacidad para manejar la situación con gracia.

Shakira en su show de Montreal

El momento en el que Shakira se cae durante su show

La reacción de Shakira, no solo fue aplaudida por los asistentes al concierto, sino que también generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Es que la cantante no dudó en hacer un chiste al respecto en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del momento y escribió: "Mírala! No me digan que no soy como un angelito volando".

La reacción de Shakira después de caerse en su show

Sus seguidores elogiaron su elegancia, profesionalismo y la manera en que convirtió un percance en un momento memorable del espectáculo. "Se levanta épicamente", y "hasta cayéndose es hermosa" fueron algunas de las frases comentadas por los fans en las redes sobre el momento compartido por la cantante.

Además del incidente, el concierto en el Centre Bell de Montreal fue destacado por la interpretación de "Je l'aime à mourir" en francés, lo que emocionó especialmente al público canadiense. La cantante también tuvo un acercamiento especial con sus fans, compartiendo el micrófono con algunos de ellos durante la presentación.

El show fue llevado a cabo como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la cual reúne a miles de fans para cantar los grandes hits de la cantante casi cada noche. Este episodio demuestra que, incluso en momentos inesperados, Shakira mantiene su compromiso con el espectáculo y su conexión con el público, reafirmando por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y admiradas a nivel mundial.

F.A