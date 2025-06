Paola Turbay tuvo que ser operada de urgencia mientras grababa La Venganza de Analía 2

Paola Turbay, la actriz colombiana que interpreta a la implacable Paulina Peña en la exitosa serie La Venganza de Analía 2, reveló que en medio de una escena de acción terminó con una hernia umbilical que la obligó a pasar por el quirófano.

Aunque siguió adelante con las grabaciones por un tiempo, la molestia fue tal que decidió hablar del episodio públicamente. En una reciente entrevista, compartió la experiencia con honestidad, demostrando lo lejos que pueden llegar los actores por sus personajes.

Paola Turbay

El accidente de Paola Turbay mientras rodaba La Venganza de Analía 2

La actriz relató que todo ocurrió durante una escena de lucha con su compañero Roberto Manrique. “La anécdota mía, la más dolorosa, es la hernia umbilical que me salió en una escena. Aunque tengamos nuestros dobles, hay momentos en que nosotros debemos estar en la escena y hacer fuerza. Hubo un momento con Roberto Manrique, donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en que el esfuerzo fue tan duro que me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo tengo que hacer ya”, confesó Turbay.

Paola Turbay en La Venganza de Analía

La lesión se produjo en octubre de 2023, durante una jornada intensa de rodaje. Paola estaba tan comprometida con su personaje que decidió hacer la escena ella misma, sin recurrir a dobles, algo que terminó cobrándole factura.

Entrega total al papel de Paulina Peña

Interpretar a Paulina Peña implicó para la actriz un gran desafío. Paola explicó que, aunque se suelen usar dobles para este tipo de escenas, algunas situaciones requieren la presencia real de los actores. Ella quiso estar ahí, completamente involucrada, y eso la llevó al límite.

A pesar del dolor y la incomodidad, siguió trabajando, aunque admite que desde entonces evita hacer esfuerzos físicos. “Ha pasado año y medio... tengo el recuerdo ahí todavía”, comentó entre risas, aunque dejó en claro que no puede seguir postergando la operación. Así, con su profesionalismo y entrega, Paola Turbay demuestra que detrás de cada personaje hay una entrega que va mucho más allá del guion.

F.A