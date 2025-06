Jimena Barón atraviesa la última etapa de su embarazo, fruto de su amor con Matías Palleiro, y comparte con sus seguidores de las redes cómo avanza en los preparativos para la llegada del bebé. En esta oportunidad, la cantante sorprendió al mostrarse en su último control médico y qué información la dejó preocupada.

Jimena Barón y Matías Palleiro

El momento de tensión que vivió Jimena Barón en la recta final de su embarazo

Entusiasmada y ansiosa por el nacimiento de su segundo hijo, Jimena Barón se muestra súper activa en su cuenta de Instagram. Luego de compartir una emotiva carta para despedirse de su panza y mostrar la adorable decoración del cuarto de su bebé, ahora la artista utilizó su red social para contar lo mal que la pasó en su última ecografía al enterarse de un inesperado dato.

Fiel a su estilo, Jimena Barón mostró la intimidad de su último chequeo para saber cómo se encuentra su bebé en camino, que tendrá con Matías Palleiro. En el video que subió a su perfil se la puede ver acostada mientras su doctora le comenta que aumentó de peso, por lo que con mucho humor y susto escribió en su posteo: "Vagina salió del chat".

Jimena Barón

De esta manera, su médica remarcó el crecimiento del pequeño y aseguró que subió "medio kilo desde la última vez" que la vio en el consultorio. Sin embargo, la profesional de la salud la tranquilizó diciendo que esto es normal en la recta final del embarazo. "Donde más se aumenta es en este último tiempo", expresó mientras Jimena Barón abría los ojos y quedaba completamente sorprendida por la información recibida.

Cabe recordar que, a fines del mes pasado, la actriz también se alarmó por el tamaño de la cabeza de su niño ya que estaba llegando a los 10 centímetros. Ahora se suma esta nueva preocupación con la que tendrá que sobrellevar sus últimos días de embarazo.

Su publicación no pasó desapercibida y generó revuelo entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar al respecto. Uno de ellos fue su amigo y peluquero Leo Leiva, que escribió preocupado: "Amiga, ¿hasta cuánto puede aumentar? Me preocupas". Además, Paula Chaves quiso llevar tranquilidad a su colega recordando la experiencia con su hija más chica: "Pero por favor. Ya pariste uno! Este sale por un tubo. 4,616 peso Filipa. Vamos que vos podés. Es anecdótico el peso".

La conductora que también se recibió de doula, formación que asiste a mujeres y familias en los procesos de gestación, parto, lactancia y postparto, no dudó en alentar a Jimena Barón para su próximo parto y se mostró atenta a acompañarla en caso de que lo necesite.

Así fue el susto que se llevó Jimena Barón por su bebé en camino, que nacerá pronto y sellará su familia ensamblada con su pareja Matías Palleiro.