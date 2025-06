Juli Poggio es una de las it girls del momento, que logró construir una comunidad de más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Entre viajes de lujos, moda, maquillajes e importantes eventos musicales, la ex Gran Hermano se volvió parte de la fama, sin perder su estilo más princesa que la caracteriza. Sin embargo, y como todos, tiene sus inseguridades que aún enfrenta día a día. Es por eso que decidió hacer un video personal en TikTok y reveló cuál es la mayor de esas, y reveló que lo hizo animándose gracias a las personas que la rodean y la acompañan.

Juli Poggio

Juli Poggio reveló su "mayor inseguridad"

Desde su salida en Gran Hermano, como una de las tres finalistas, Julieta Poggio logró marcar un camino de fama lleno de amigos, mucha música y, por supuesto, moda. La joven es una de las modelos más pedidas alrededor del mundo, por sus habilidades y conocimientos fashionistas. De esta manera, mantuvo un estilo personal, que mezcla lo mejor de las princesas de Disney con la sensualidad y las mini prendas, cómodas para todas las actividades que la bailarina realiza.

Juli Poggio

Sin embargo, ella también carga con inseguridades, que elige afrontarlas día a día. En esta ocasión, decidió que no lo vivirá sola, sino que será acompañada de todos sus seguidores, que no dudan en seguir su rutina y escuchar sus consejos. Fue así que, en su cuenta de TikTok, compartió uno de sus videos más personales. Allí realizó un "Get ready with me" de maquillajes, donde probaba algunos de los productos de su marca. En este contexto, decidió sincerarse.

Juli Poggio

"Afrontando inseguridades. Esta red y los videos que veo de este tipo me ayudaron a animarme a subir esto", comenzó escribiendo la joven. De esta manera, expresó: "Por primera vez sin make up, y afrontando la mayor inseguridad de mi carita, que son: las ojeras". Así, Juli mostró su rutina de maquillaje, esta vez sin usar corrector para poder salir a "cara lavada" a la calle, y enfrentar esta situación. Sus seguidores no dudaron en halagarla y aplaudirla por el paso que decidió dar.

Julieta Poggio no es solo una it girl por su estilo fashionista o su amor por los viajes y eventos divertidos. Ella se volvió una de las influencers más observadas en redes sociales, gracias a que siempre intenta incluir a sus seguidores en su vida privada y los ayuda a enfrentarse a sus miedos o inseguridades, haciendo ella lo mismo. Sin dudarlo, la ex Gran Hermano crea un vínculo con todos sus fanáticos y se muestra tal cual es para que se acompañen en todos los procesos.

A.E