Andrea del Boca es una de las grandes actrices de Argentina, quien a lo largo de su vida fue conocida por sus distintos papeles en novelas. La cantante tuvo una escandalosa relación con Silvestre, la cual comenzó en 1982 y duró apenas cuatro años.

En aquel momento, el músico tenía 29 años y estaba en pareja con Déborah Ramos, quien estaba esperando su tercer hijo. Mientras tanto, la actriz era tan sólo una adolescente quien comenzaba a dar sus primeros pasos en el espectáculo. Así, se recuerda cuando la actriz dio detalles de ese vínculo en el programa que se emitía Telefe, “PH, podemos hablar”.

Andrea del Boca

Cómo nació la escandalosa relación entre Andrea del Boca y Silvestre

Durante su participación en “PH, podemos hablar”, Del Boca recordó su relación con el músico, aunque evitó pronunciar su nombre: "Él tenía de un show y traía la ropa del show. Era un músico, no precisamente del rock. Era un cantante muy conocido y hacíamos una novela y éramos como la pareja del momento".

Esa anécdota vintage sucedió cuando ella tenía 17 años y no llevaba dinero cuando salía a pasear ya que no manejaba efectivo. "Salimos, fuimos a pasear con el auto. En medio de la Avenida Pueyrredón, el auto se para y nos quedamos sin nafta. A tres cuadras, había una estación de servicio. Llegamos y él me dice que no tenía plata", contó cómo fue su primera cita con el musico.

Para salvarse de ese momento incomodo, Silvestre le dio un reloj al playero de la estación de servicio para que los dejara ir: "Me puse a llorar y le dije que yo tampoco tenía plata. Él le da el reloj y le dice que cuando vuelva del show le va a pagar. Después, lo recuperó".

El fallido romance entre Andrea del Boca y Silvestre

La relación entre Silvestre y Andrea del Boca duró aproximadamente cinco años, pero el final no fue como todos esperaban. El romance inició cuando la actriz grababa ‘Los cien días de Ana’ donde él era su coprotagonista. Inmediatamente se enamoraron y empezaron a mostrarse juntos en distintos lados.

Silvestre

Este vínculo fue muy cuestionado públicamente porque ella todavía era menor de edad mientras que él estaba casado y su esposa estaba embarazada. Al poco tiempo este se separó de su esposa, pero aun así no fue bien visto por la familia de Andrea del Boca, a pesar de esto ambos decidían seguir juntos. Hasta que todo se terminó de la peor manera ya que la actriz le habría descubierto una infidelidad.

De esta manera, Andrea del Boca dio detalles de su relación con Silvestre en “PH, podemos hablar”, un programa que se emitía en la pantalla de Telefe. Así, se siguen revelando datos interesantes sobre esta escandalosa relación de antaño.

N.L