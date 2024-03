Mirtha Legrand recordó en +CARAS la controversial pregunta a Andrea del Boca: "Me desorientó"

Héctor Maugeri comenzó su ciclo de entrevistas de Caras TV denominado +Caras, con la presencia única de Mirtha Legrand, madrina del programa.

La diva de los almuerzos mantuvo una cálida conversación con el conductor del programa, donde habló sobre los momentos más icónicos de su carrera, de sus inicios y de su amor por Daniel Tinayre, su marido.

Mirtha Legrand y Héctor Maugeri, en un mano a mano imperdible en +CARAS

"Él me cuidaba muchísimo. Él me venía a buscar a aeroparque cuando trabajaba afuera y una vez me vino a buscar y tomo otro camino. Me llevó a un departamento que habíamos comprado, lo había arreglado todo porque era casi arquitecto y le falto un año para recibirse. Lo decoro todo y me dijo: esta es mi última prueba de amor. Que es donde vivo actualmente", dijo en uno de los pasajes de la entrevista.

Los recuerdos de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand recordó la incómoda pregunta a Andrea del Boca

Como es obvio, Mirtha Legrand fue la protagonista de diversos momentos que hicieron historia en la televisión. Entre ellos, se destacan la nota a Silvana Suárez, quien se levantó de la mesa y se fue en pleno vivo y la pregunta incómoda a Andrea del Boca sobre su embarazo, cuando ella aún no lo había confirmado.

Mirtha Legrand junto a Héctor Maugeri y Liliana Castaño.

Al momento de ser consultada por Andrea del Boca y la pregunta sobre su embarazo, rememoró y expresó: "Pobre, Andreíta. Me desorientó". Luego, Mirtha agregó: "La noche anterior había escuchado a Laura Ubfal, en la radio, que había comentado que estaba embarazada. Le pregunté, me pareció lo más natural y maravilloso del mundo, y le cayó muy mal".

