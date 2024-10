Si de mujeres emblemáticas del país se habla, los nombres de Andrea del Boca y Mirta Legrand no pueden dejar de mencionarse. Sus carreras en los medios de comunicación marcaron una etapa de la vida de muchos televidentes. Pero también, ambas protagonizaron uno de los momentos más incómodos de la televisión nacional. 24 años atrás, inició un enfrentamiento que aún no tiene tregua y todo fue transmitido en vivo.

El día de Mirtha Legran incomodó a Andrea del Boca

En el 2000, se estrenó el film Apariencias, con los protagónicos de Andrea del Boca y Adrián Suar. Como suele suceder, los actores se presentan en diversos programas para hacer publicidad de su trabajo, y este fue el motivo por el que la actriz visitó el ciclo de almuerzos conducido por Mirtha Legrand. Lo que comenzó con un intercambio simpático entre las dos mujeres, culminó con uno de los escándalos de la época.

"Vamos a recibir ahora a Andrea Del Boca, adelante señores", fueron las palabras de Mirtha para darle la bienvenida a la actriz, quien ingresó al estudio con simpatía. En ese entonces, tuvieron un intercambio sobre el club Boca Junior, en relación con el apellido de la invitada. Luego, el tema de conversación fue sobre los looks. Y sin esperar a pasar a la mesa de los almuerzos, la conductora quiso saber sobre el rumor que comenzaba a circular en ese entonces.

"Te voy a hacer una pregunta y me la contestas por sí o por no. ¿Es cierto que estás esperando un bebé?", indagó Legrand. En ese entonces, Andrea no pudo sacar a la luz sus dotes actorales y se mostró totalmente incómodo con la pregunta. De esbozar una sonrisa pasó a un gesto muy serio y negó la información. "¿No?, lo dijeron anoche por radio. Que estabas embarazada de dos meses y medio", insistió la conductora. "Ah, que suerte", respondió la actriz.

El tenso ambiente se transmitía por la pantalla. Y en ese entonces, Mirtha decidió acercarse a Andrea y abrazarla, en un gesto de felicitación. "¿No lo sabías? Te he tomado por sorpresa. Es lo que comenta todo el mundo", expresó la mujer. Mientras tanto, la invitada trató de salir de la incomodidad e indicó que se estaba enterando por ella. Pese a los esfuerzos, la tensión fue en aumento .

Por su parte, Andrea del Boca indicó que todo llegaría a su tiempo y no afirmó que se encontraba en una relación pero si "muy bien". Y decidió dejar en claro que no hablaba de su vida privada, ya que en el pasado le había causado problemas. Luego, la charla giró en torno a la carrera actoral de la invitada. Pero las repercusiones fueron muy fuertes.

Tiempo después, efectivamente se confirmó que la actriz esperaba su primera hija fruto de su relación con Ricardo Biasotti. Posteriormente, ambos tuvieron diversos conflictos respecto a la crianza y custodia de Anna Chiara, que se extienden hasta la actualidad.

La reflexión de Mirtha Legrand sobre el momento

En marzo de 2024, Mirtha Legrand brindó una profunda entrevista a +CARAS. En la íntima charla con Héctor Maugeri, la diva recordó momentos emblemáticos de su carrera y uno de ellos fue esta entrevista con Andrea del Boca. "Pobre Andreita. La noche anterior había escuchado a Laura Ubfal, en la radio, que había comentado que estaba embarazada. Le pregunté, me pareció lo más natural y maravilloso del mundo, y le cayó muy mal", indicó.

"Nunca más me saludó", contó la conductora sobre la reacción de la actriz.Asimismo, indicó que ella sabe pedir perdón, aunque no detalló si lo hizo con Andrea. Lo cierto es que dejó en claro que la relación entre ellas no está en buenos términos, a pesar de haber pasado más de dos décadas de aquel episodio.