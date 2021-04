El día que Ángel de Brito tuvo que elegir entre Pampita y la China Suárez

Hace un tiempo largo, Angel de Brito hizo famosa en su de Instagram y Twitter la sección #ÁngelResponde. Allí el periodista cuenta todo sobre los famosos de nuestro país y cosas de su vida cotidiana.

Esta vez sus usuarios le hicieron elegir entre: La China Suarez o Pampita. Sin embargo y fiel a su estilo, el conductor de LAM fue contundente con su respuesta.

“Pampita”, disparó Ángel de Brito. Si bien la ex y la actual de Benjamín Vicuña dejaron hace tiempo de lado las diferencias, el publico sigue esperando ese encuentro.

Lo cierto, es que de Brito admira a Pampita, su compañera de jurado. Así a pocos días del debut de La Academia ShowMatch, ambos se muestran cómplices en todo momento y ocasión.

Pampita habló de su futuro laboral después del nacimiento de su hija

Pampita habló de cómo será su futuro laboral una vez que su hija nazca. La celebridad argentina dijo que no se tomará muchos días después del parto y que amamantará antes de salir al aire en La Academia y Pampita Online.

"No creo que me tome muchos días porque yo me siento muy bien muy rápido. Son dos horas, ¿cómo no voy a poder estar dos horas sentada de jurado?", expresó la conductora de televisión.

Luego, la pareja de Roberto García Moritán detalló: "Voy a amamantar antes de que empiece el programa hasta el último segundo. Y, si no aguanta las dos horas que dura el programa, me pondré una mantita. Como en cualquier trabajo".

"Ya me junté con los diseñadores y nos estamos divirtiendo porque las medidas no saben lo que son, tengo 120, 85. Para más adelante pasamos medidas más grandes", sumó la modelo de 43 años en diálogo con Ángel de Brito.