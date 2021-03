Pampita reveló quiénes participan en la elección del nombre de su futura hija

Pampita vive un momento de plenitud a punto de volver al aire con "Pampita OnLine" esta tarde por Net Tv. y embarazada a la espera de una nena con su marido Roberto García Moritan, dialogó con "Nosotros a la Mañana" por eltrece y contó quienes participan en la búsqueda del nombre para su futura beba.

"Estamos muy felices con Roberto si bien ambos fuimos padres, este embarazo lo vivimos desde el disfrute total, es una beba que cuando llegue será llenada de besos y abrazos por todos. Es muy deseada", comenzó contando la top y el Pollo Álvarez le preguntó si su marido se ocupaba de más cosas para que ella descanse y "Pampa" contó: "Si, él está en todo. Ayer uno de mis hijos tuvo pesadillas y cuando me iba a levantar yo, me dijo que iba él, un amor", reveló.

Finalmente el conductor del programa le preguntó si le iba a poner un nombre "raro" a su beba y Pampita contó que tiene una lista con todos nombres tradicionales: "No no le vamos a poner un nombre raro tenemos una lista llena de nombres". Entonces el Pollo quiso saber quiénes participaban de esa lista y ella respondió: "Participa toda la familia, mis hijos, obvio, los de Roberto también y toda la familia, lo vamos a elegir entre todos. Están todos habilitados", finalizó.

Pampita habló de cómo será la exposición de su bebé en camino

Pampita y Roberto García Moritán están en las dulce espera. La bebé llegará para sumarse a la familia ensamblada que está compuesta también por Beltrán, Bautista y Benicio, los tres nenes de la conductora y Vicuña; y Santino y Delfina, los chicos del empresario. Si bien todos tienen una exposición en las Redes Sociales, la modelo sorprendió al confesar que resguardará bastante la imagen de la beba.

Pampita explicó en Esto no es Hollywood: "No sé si la voy a mostrar, al principio dicen (que no es conveniente) por las energías, pero no sé si me voy a contener; hay mucha gente que está feliz, tal vez muestro un pedacito... Una tiene eso de mamá babosa”.