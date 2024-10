Las idas y vueltas es algo que caracteriza muy bien a la relación de la China Suárez con Lauty Gram. Desde que nació los rumores de romance, ninguno de los protagonistas había dado una confirmación certera, a pesar de que fueron involucrados en más de una ocasión, ya que compartieron muchos momentos juntos.

Lauty Gram y la China Suárez

Sin embargo, esta situación de incertidumbre llego a su fin. Tras brindar una entrevista a Socios del Espectáculo y revelar que quería ahondar su relación con la China Suarez, el cantante blanqueó el noviazgo con una foto que subió a Instagram Stories junto a dos emojis de corazoncitos.

La foto subida de tono de Lauty Gram y la China Suárez

Tras meses de especulaciones e imágenes que daban cuenta de escapadas y viajes juntos, Lauty Gram subió una selfie en sus Stories de Instagram que confirma de una vez por toda su relación con la China Suárez. Así, el joven compartió su presente romántico con la actriz a sus miles de seguidores.

El cantante posteó una foto de ambos recostados en los que parece ser una reposera, disfrutando del sol y posando para la cámara. Además, musicalizó la fotografía con su propio tema llamado “Qué onda bebé”.

Lauty Gram y la China Suárez

En septiembre de este año, en una comunicación con Socios del Espectáculo, Lauty Gram había sido contundente sobre su relación con la China Suárez: “No me gusta estar en todos lados o ahí figurando, porque la verdad que nunca fui de ese perfil, no tengo la necesidad de subir una foto con ella o hacer un video”.

“Todavía no se puede blanquear. Estamos ahí. No es el momento todavía” había agregado el influencer dando a entender que se encontraban juntos, pero la pareja no estaba preparada para mostrarse en público. Sin embargo, estas declaraciones quedan en el pasado y, ahora, se muestran más enamorados que nunca en una imagen que acompaño con dos emojis de corazón y la mención de la actriz en el posteo, quien hasta el momento no replicó la storie en su perfil.

Lauty Gram confirmó su romance con la China Suárez en su Storie de Instagram con una imagen de ambos disfrutando de un plácido día de sol intenso. Así, es la primera foto en la que la pareja se muestra ante un público ferviente por conocer cada detalle de su relación.

N.L