El tiktoker, Lauty Gram, y la cantante e influencer, la China Suárez, hasta el momento se cuidaron y no vieron la necesidad de publicar fotos o videos juntos. Pero lo que sí se conoce en el ambiente es que son más que amigos y es algo de varios meses. La expareja de Benjamín Vicuña sufrió la pérdida de su perro, Apolo, que la tiene de bajo ánimo y él que estuvo en este duro momento fue el oriundo de Don Orione. En este marco, ‘Socios del espectáculo’ pudo tener contacto con él y la cronista le consultó sobre cuándo blanquearían la relación.

Lauty Gram y la China Suárez.

El posteo de la China Suárez.

La respuesta de Lauty Gram sobre cuándo confirmaría su relación con la China Suárez: “No se puede”

El cantante de 22 años y la artista de 32 años, Lauty Gram y la China Suárez, mantienen un vínculo que no llega al noviazgo pero que los tienen muy juntos desde hace varios meses cuando fueron vistos y captados por el lente de un celular en una fiesta. A partir de allí, decidieron develar el misterio y reconocer que tienen buena onda pero que no son simples amigos.

Hace algunos días, la madre de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña realizó una serie de posteos en la que dejó en claro que no atravesaba un buen momento, estaba triste y necesitaba amor. Esto generó la preocupación de todos, pero en la publicación siguiente se vio un brazo y una mano en que agarraban uno de sus pies, dando a entender que estaba acompañada. No fue complejo descifrar, ya que el tatuaje pertenece al nacido en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Lauty Gram y la China Suárez.

El posteo de la China Suárez.

Luego de esto, la China Suárez despejó la preocupación de los fanáticos y los medios del espectáculo al escribir que estaba mejor y un video de Apolo, su perro, que murió. En este marco, cabe resaltar que la actriz se encuentra estrenando una película que la tiene como protagonista: “Linda”.

Por lo tanto, ‘Socios del espectáculo’ pudo tener contacto con Lauty Gram antes de que, por tercera vez, acompañe a la actriz en lo referido al film. “Es la tercera vez que la veo. Me la sé de memoria”, comenzó diciendo. Y agregó sobre cómo la ve a ella: “Perfecta, hermosa, espléndida. Inigualable”.

Además, el cantante de RKT halagó la perfomance de la China Suárez en ‘Linda’: “10 de 10 la actuación, 10 de 10 la película”. En relación a apariciones públicas en conjunto y confirmar una relación, respondió: "Yo nunca fui una persona a la que le guste figurar o salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o videos con ella y si no blanqueamos, es porque no se puede blanquear aún".

La movilera le preguntó cuál sería el impedimento para que blanqueen un vínculo amoroso y manifestó: "No es el momento quizás. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, lo haré. Ya se dará, ojalá que sea pronto". También, Lauty Gram destacó la personalidad de los hijos de la China Suárez: “Conozco a los hijos, son un amor de persona”.

Lauty Gram y la China Suárez.

Por último, la periodista de ‘Socios del espectáculo’ le comentó el deseo que tienen los fanáticos y los especialistas del espectáculo sobre que confirmen el vínculo amoroso y que aparezcan alguna foto de los dos dándose un beso. “Ojalá se dé”, concluyó Lauty Gram que no quiso dar mayores precisiones acerca del amorío que mantiene con la China Suárez.

BL