En las últimas horas, la reconocida actriz y cantante, La China Suárez, compartió un posteo que llamó la atención y rápidamente generó la preocupación de todos los fanáticos y especialistas en espectáculos. La vida de la excompañera de vida de Nicolás Cabré es totalmente mediática y todo lo que haga es noticia, y esta no fue la excepción. "Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor", fueron las palabras que había escrito la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio en la historia de la cuenta verificada de Instagram que posee. Todo esto se debería al posible malestar que estaría sufriendo durante el último tiempo su amada mascota, Apolo.

La China Suárez.

El mal momento de la China Suárez que preocupó a sus seguidores: "No estoy preparada"

Tras haber posteado esto durante las las últimas horas, la China Suárez se mostró activa y en su red social por excelencia como es Instagram y, seguido a la imagen en la que confirma su tristeza, subió una foto en la que se ve cómo Lauty Gram la está conteniendo y apoyando en este duro momento que atraviesa la actriz.

Lauty Gram y la China Suárez.

La mujer que tiene un amorío con el joven cantante hace instantes realizó un nuevo posteo en el que brindó seguridad y más precisiones respecto a su estado de ánimo. "Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego", comenzó diciendo la exnovia de Rusherking, quien actualmente está en un vínculo amoroso con Ángela Torres.

"Gracias por sus mensajes y el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae", concluyó diciendo la China Suárez en su storie de Instagram en relación a su ánimo.

La historia de la China Suárez.

De esta manera, la China Suárez confirmó su mal ánimo pero aseguró que se encuentra mejor y afrontando este tipo de situaciones de otra manera a la que estaba acostumbrada. Este nuevo hábito lo toma como aprendizaje. Además, también manifestó que se encuentra muy activa y concentrada en los proyectos laborales que la tienen como una de las figuras principales. Cabe recordar que recientemente estuvo en el Festival de Cine de Toronto, Canadá, representando a "Linda", el film que protagoniza y que hace unos días tuvo su Avant Premiere, evento que la tuvo luciendo y deslumbrando un bello vestido blanco a todas las personas que se hicieron presentes.

BL