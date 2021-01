Confirmado: Morena Rial agranda la familia

More Rial está en Villa Carlos Paz, localidad turística donde realizó su debut teatral con “La Mentirita”. Pero hoy es noticia debido a que decidió agrandar la familia, la joven adoptó un perro.

En el día de ayer, la actriz dejó plasmada en sus redes sociales esta nueva acción. Además, compartió como fue el encuentro con Franchesco Benicio y Coco.

Se trata de un cachorro de la raza Shar Pei, de color canela y de pocos meses. "Bienvenido Coco. Fran, te ama", escribió la actriz.

La nueva mascota de la joven influencer llega en un momento muy apropiado, ya que su ajetreada agenda le permite compartir menos tiempo con su pequeño niño, quien se manifestó feliz por el nuevo arribo.

El llamativo mensaje de More Rial que causó revuelo

Si bien atraviesa un gran presente con el debut como actriz en Villa Carlos Paz, Morena Rial siempre está abierta a la reflexión y muchas veces ha compartido llamativos mensajes en las redes que dan cuenta de su estado de ánimo o de los tiempos que transita.

En esta oportunidad, alejada de los escándalos y construyendo un rumbo en su vida, More compartió una publicación en sus redes que a muchos les llamó la atención.

Con una foto muy sensual, la hija de Jorge Rial aseguró: “Quizás no se note, pero a veces me esfuerzo mucho para no rendirme”, dando cuenta que muchas veces le hace frente a las adversidades.

La mamá de Francesco Benicio actualmente está enfocada de lleno en la crianza de su hijo y en su nuevo trabajo en La mordidita, la obra con la que comparte cartel con grandes del humor como Iliana Calabró y Fredy Villarreal.