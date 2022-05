Para ella, lo más normal del mundo es ser hija de dos genios. “Siempre me voy a los extremos. Mi alma decidió eso. Sé que la mayoría de los padres no son así (Risas). Eso me liberó de la obligación de ser yo también un ser excepcional”, bromea Annie Dutoit Argerich (51), la hija de Martha Argerich (80), pianista argentina de nacimiento y nacionalizada suiza, considerada una de los mayores exponentes de su generación; y de Charles Dutoit (85), Director de Orquesta suizo que en la actualidad se desempeña como Director Artístico y Director Principal de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres; Director Musical de la Orquesta del Festival de Verbier, Suiza; Director Emérito de la Orquesta NHK de Tokio y Director Laureado de la Orquesta de Filadelfia en los EE.UU.

Desde principios de 2022 y hasta el mes de julio, Annie se instaló en la Argentina, ya que es la protagonista de la obra “¿Quién es Clara Wieck?” , de Betty Gambartes (Dirección General) y Diego Vila (Asesor Musical); acompañada por Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres (barítono) y Hernán Iturralde (barítono). Se presenta de miércoles a domingos, a las 19:00 horas, en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín. “Clara Wieck fue la pianista más importante del Siglo XIX. Una mujer muy fuerte, independiente, obviamente Niña Prodigio, pianista y compositora, madre de ocho hijos, y vivió entre dos monstruos de la música como Schumann y Brahms.

Conocé a Annie Dutoit Argerich: "Ser hija de genios para mí es normal"

Ella difundió la obra de Schumann pero no fue reconocida. Se la conoció solo por ser la mujer de Schumann y se quedó en la sombra. Tuvo los problemas que tienen todas las mujeres, este conflicto que todavía existe de tener que elegir entre su trabajo y ser madre, o encontrar un equilibrio—le dice a CARAS la actriz, que además es Licenciada en Literatura Comparada de la Universidad de Princeton; tiene un Master en Periodismo y un Doctorado en Filología Francesa y Romántica de la Universidad de Columbia, en Nueva York

"Quienes escribieron el guión me eligieron porque no encontraban una Clara aquí, en la Argentina. Yo conocía a Eduardo Delgado, que es el pianista de la obra. Cuando leí una parte del guión les pareció que era yo. Además se decidieron por mi look germánico: crecí en Suiza, en la parte francesa, pero sé alemán. Y para este rol también se debe tener un oído musical muy desarrollado. Imaginate: Schumann es una música que conozco muy bien por ser parte del repertorio de mi madre. ¡Desde la panza de mi mamá hasta ahora no dejé de escucharla! De niña me iba a dormir y escuchaba a mi madre tocar Schumann toda la noche. Y cuando ella debutó en el Colón, tocó el Concierto de Schumann. Clara estaba entre dos monstruos de la música, y a mí me pasó lo mismo con mis padres”, agrega refiriéndose a las coincidencias.

La actriz es hija de la pianista Martha Argerich y el director Charles Dutoit.

Pero luego, Annie hace hincapié en que Clara fue muy diferente a lo que es su madre, Martha Argerich. “Tienen en común la exigencia, el haber sido Niñas Prodigios, y la soledad que eso trajo en sus vidas… Pero a Clara le encantaba ser pianista, y a mi madre, nada que ver: para ella fue más complicado, tuvo otros conflictos. Por otra parte aclaro que yo no toco el piano. Quise tocar chelo, pero al final no lo hice. Cuando era chica toqué el bajo eléctrico, cantaba temas de Sting y de The Police. Pero después me metí con la pintura. Era más de las artes visuales. Por eso después huí, a los 18 me fui a EE.UU, para hacer otras cosas y no estar cerca del mundo de mis padres. Quería tener mi propia identidad. En el escenario mucha gente me ve como la hija de Martha Argerich, pero yo hice mi propio camino. Estudié latín, griego…. Entré a Princeton y realicé estudios muy interesantes y ese fue mi éxito personal. Logré un nivel de educación que mis padres no tienen, y no lo hice conscientemente con ese fin, pero necesitaba tener mi propia vida. De mi mamá tengo eso de ser muy sencilla, son los valores que heredé de ella. Y la búsqueda de la excelencia, por supuesto. Ella me inculcó que cualquier cosa que haga la tenía que hacer bien. Ir a fondo, un tipo de perfeccionismo que también lo heredé de mi padre”, aclara.

Annie Dutoit Argerich.

Annie Dutoit Argerich ahora está soltera: es mamá de Lucas (19), que tuvo junto a un brasileño; y de Rafael (12), fruto de la relación con un hombre nacido en la India. “Yo no proyecto mi vida sabiendo exactamente dónde voy a llegar. La vida es una aventura, como el libro ‘El Viaje del Héroe’, del mitólogo Joseph Campbell. Hay que irse muy lejos de la casa y tener aventuras, enfrentar a los monstruos que aparezca, para después retornar con experiencia. A lo mejor mi casa es el escenario", explica Annie, tras posar en el Park Tower del mítico Hotel Sheraton, que este año cumple 50 años, como una verdadera Top Model de Alta Costura. Luce modelos de Missoni, de su amigo Gino Bogani y de Susana Ortiz.

"No soy fashionista, pero me interesa la moda. Lo conocí a Gino Bogani a través de un amigo. Vino a ver la obra y le encantó. Es Libra como yo, es un creador, me encanta hablar con artistas”, confiesa. Y para concluir, reconoce algo que sorprende. “Tengo mucho más de Indiana Jones que de mi madre (Risas). Indiana Jones es una metáfora en mi vida, un espíritu aventurero, de curiosidad, de entrega a un ideal de búsqueda. Me identificó mucho con eso. Y la cosa arqueológica también me interesa. Es ir más allá de lo que se ve. Buscar el sentido más profundo. El doctorado que hice tiene que ver con los años ‘30, que es cuando se desarrolla la historia de Indiana Jones. Lo hice a partir de panfletos antisemitas de un escritor francés, mirando la relación entre la estética y la política en los años ‘30, en Francia, y cómo eso tenía que ver con la alemania nazi. Como Indiana, estoy ahora en Buenos Aires, pero después vuelvo a EEUU. No estoy atada a un solo lugar. Tengo esta cosa de varias identidades y de poder vivir en muchos países. Este año estoy acá, luego en Phoenix con mis hijos y algún tiempo en Europa. El resto depende del trabajo que tenga y donde me lleve. No me hubiera gustado ser hija de Indiana Jones, pero sí ser la Indiana Jones Mujer (Risas)”, concluye.

Foto: @photojohnnyar

Agradecimientos: @parktowerbuenosaires. MakeUp and Hair: @hasen_mkandhair. @cartier. @missoni. @ginoginobogani. @susanaortizmoda. @lachicadelosstilettos. Gentileza Annie Dutoit Argerich. Prensa Teatro San Martín.